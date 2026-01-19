MTV ödemelerinde son gün 2 Şubat: Hangi banka kaç taksit yapıyor?

Milyonlarca araç sahibi için vergi takvimi işliyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksit ödemeleri için son 15 güne girildi.

Mükelleflerin, cezalı duruma düşmemek için ödemelerini 2 Şubat Pazartesi gününe kadar yapması gerekiyor.

MTV, vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden tahsil edilebiliyor. Ayrıca dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ve mobil uygulamalardan da ödeme yapılabiliyor.

Dijital platformlar üzerinden plaka, TC kimlik numarası ve tescil tarihi bilgileri girilerek hızlıca ödeme yapılabiliyor. Söz konusu dijital sistemler, gece 00.10 ile 23.50 saatleri arasında hizmet veriyor.

MTV ödemelerinde sahte linklere dikkat

Yetkililerin, internet üzerinden yapılacak ödemeler için kritik bir uyarısı da var.

Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için tarayıcıya doğrudan gib.gov.tr adresinin yazılması gerekiyor. Bankaların resmi internet adreslerinin kullanılması da bu açıdan büyük önem taşıyor. Mail ya da kısa mesaj yoluyla iletilen sahte linklere dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Hangi banka kaç taksit yapıyor?

33 milyonu aşkın araç kullanıcısını ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksit ödemesi 2 Şubat 2026 tarihine kadar yapılması gerekiyor. Yılda iki kez tahsil edilen MTV'yi bankalar taksite bölmeye başladı. Yükselen MTV tutarları nedeniyle faizsiz olarak taksit yapan bankaların kredi kartları tercih ediliyor.

Enpara Bank 15 bin liraya kadar faizsiz 6 taksit

TEB Bonus 250 bin liraya kadar 4 taksit

Ziraat BankKart 4 taksit Halkbank Paraf Kart 3 taksit, Troy kartlara 4 taksit Albaraka 3 taksit Denizbank Bonus 500 bin liraya kadar 3 taksit Garanti BBVA Bonus 3 taksit

Maximum kart 2 bin lirayla 1 milyon liraya kadar 3 taksit

Kuveyt Türk SağlamKart 50 bin liraya kadar 3 taksit

Vakıfbank WorldCard 500 bin liraya kadar 3 taksit Türkiye Finans Happy Kart 250 bin liraya kadar 3 taksit