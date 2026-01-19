Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde terörün devri kapanmıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"TÜM İMKANLARIMIZI SEFER ETTİK"

"Zaman zaman zorluklarla karşılaşsak dahi hizmetlerimizi emin ve kararlı adımlarla devam ettiriyoruz. Bu vatanın her köşesini ihya etmek de imkanları her bir ferde ulaştırmak da kararlıyız.

Türkiye'yi her alanda şaha kaldırmak için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumundayız.

Bize oy vermiş ya da vermemiş tüm vatandaşlarımın şunu çok iyi bilmesini arzu ediyorum. Her kardeşimiz bizim nazarımızda aynı standartta hizmete layıktır. Siyasi kökenlerine, oy tercihlerine göre insanlarımızı ayırmak bizim kitabımızda hiçbir zaman yer almamıştır. Herkesi aynı samimiyetle kucaklıyoruz.

"DÜNYADA DAHA ÇARPIK BİR DÜZENE DOĞRU SÜRÜKLENİYORUZ"

Toplantıda dış gelişmeleri de ele aldık. Türkiye'nin bu fırtınalı dönemi kazasız belasız atlatması için alınacak önlemleri görüştük. Dünya İkinci Cihan Harbi'nden bu yana en kaotik belirsiz dönemini yaşıyor. Hukukun gücü yerine güçlünün hukukunun olduğu daha çarpık bir düzene doğru sürükleniyoruz.

İranlı kardeşlerimizin tuzaklarla dolu bu dönemi inşallah geride bırakacaklarına inanıyoruz. Biz bölgemizi kaosa sürükleme riski olan her türlü girişimin karşısında olmayı sürdüreceğiz.





"SURİYE TARİHİ BİR FIRSAT YAKALAMIŞTIR"

Ortak bir tarihi, ortak bir kültürü, bin dört yüz yıllık ortak bir medeniyet birikimini paylaştığımız Suriye'deki her gelişme bizi doğrudan ve yakından ilgilendirmektedir. Komşumuz Suriye'nin 8 Aralık devrimiyle kavuştuğu özgürlük ortamının kalıcı huzura, istikrara ve barışa tahvil edilmesi için çaba harcıyoruz.

Toprak bütünlüğü haiz bir ve beraber Suriye'nin bölge için vazgeçilmez olduğu inancındayız.

Suriye Suriyelilerindir. Tüm kesimleri ile kardeş Suriye halkınındır. 13.5 yıllık zulmün ardından Suriye tarihi bir fırsat yakalamıştır. Suriye halkının kardeşi, komşusu ve kara gün dostu bir ülke olarak bu süreci sabote edecek hiçbir teşebbüse müsaade edilmemesi gerektiğini özellikle vurguluyoruz. Tek devlet, tek ordu ilkesi Suriye'nin birlik ve bütünlüğü açısından vazgeçilmezdir. Bu ilkeyi tahkim edecek her türlü adımın Türkiye'nin desteğini aldığını ve almaya devam edeceğini ifade etmek isterim.

Geçen hafta başlatılan askeri harekat ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasıyla sonuçlandı. Suriye ordusunun bu hassas operasyonu büyük bir hassasiyetle yürütmesi her türlü takdire şayandır. Haklıyken haksız duruma düşürecek eylemlerden özellikle kaçınmıştır. En az hasarla çözüme kavuşturmuştur.

"BÖLGEMİZDE TERÖR DEVRİ TAMAMEN KAPANMIŞTIR"

Dün akşam Ahmed Şara kardeşimle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Kendisine anlaşmadan ve yürütülen operasyondan dolayı tebriklerimizi ilettik. DAEŞ başta olmak üzere terörle mücadelede Türkiye'nin daima Suriye'nin yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini Sayın Şara'ya bir kez daha ifade ettik. Anlaşmanın Suriyeli kardeşlerimize hayırlı ve mübarek olmasını temenni ediyorum.

Suriye halkını dün olduğu gibi, inşallah yarın da yalnız bırakmayacağız.

Bundan sonra yapılması gerekenler son derece açıktır. Oyalamanın, ayak diremenin, bahanelerin arkasına saklanarak zamana oynamanın kimseye faydası olmayacaktır. Bölgemizde terörün devri kapanmıştır. Ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının gerekleri gecikmeksizin yerine getirilmeli; hiç kimse bir kez daha yanlış hesap yapmamalıdır.

Suriye başta olmak üzere coğrafyamızın hiçbir yerinde savaş, gerilim istemiyoruz.

"ATLAS YAVRUMUZUN HESABINI SORMAK GÖREVİMİZDİR"

Atlas yavrumuzu katleden canilerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz. Üstümüze düşen ne varsa, ne gerekiyorsa bunu yerine getireceğiz. Tüm bunların üzerine gitmek suretiyle gereğini yapmak bizim vazifemizdir. O pırlanta gibi yavru nasıl acımasızca katledilir? Bunun hesabını sormak görevimizdir.

Ayrıntılar geliyor...