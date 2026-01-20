Buzlanma ve kar esareti: İki ilde kurye ve motosikletlere yasak geldi

İl Milli Eğitim Müdürü, öğretmen tarafından darp edildi iddiası

DMM'den 'Suriye'de DEAŞ'lılar serbest bırakıldı' iddialarına yanıt

Tıpkı eczane gibi: Tarımsal ilaçlarda B-Reçete 4 ilde başladı

Gözler Perşembe gününde: TCMB yılın ilk faiz kararını açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde terörün devri kapanmıştır

Borsa İstanbul'dan tarihi kapanış: 12.747 puanla rekor kırdı

Belediyelerde DHKP/C finansmanı davasında karar: İki eski başkana hapis cezası

1 Mayısta zorunlu oluyor: Tapuya çanta ile para taşıma devri bitecek!

MTV ödemelerinde son gün 2 Şubat: Hangi banka kaç taksit yapıyor?

Danıştay iptal etmişti: SGK Hizmet Dökümünde kod dönemi kapandı

Bakan Uraloğlu: Esenboğa Havalimanı yeni bir döneme giriyor

Erdoğan: Türkiye artık takip edilen bir havacılık ülkesi

Şanlıurfa'da Başhekime İstifa Baskısı İddiası

Tekirdağ'da havayı kirleten tesislere 39 milyon lira ceza

Motorine zam geliyor: Tarih belli oldu

Akran zorbalığıyla mücadele: İstanbul'un 25 ilçesinde başladı

Konut Fiyat Endeksi aralıkta arttı

Bazı illerde motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

37 ilde siber suç şebekelerine operasyon: 259 gözaltı

2026'da Türkiye'de 2 Milyon TL Altı Otomatik Araçlar

Esnaf Kuryeler kontak kapattı: Teslimatlar durabilir!

1 ilde bazı eğitim kurumlarında 1 gün eğitime ara

Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Ara tatilde dijital tehlike

Hafif ticaride 2025 rekoru: İşte Türkiye'de hafif ticarinin en çok satanı!

Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli

Alzaymır hastası eşini vurdu, ardından canına kıydı

20 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıkları



Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2026 00:01, Son Güncelleme : 20 Ocak 2026 00:03


1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Portekiz Cumhuriyet Meclisi Başkanı Jose Pedro Aguiar-Branco ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.

(TBMM/12.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/10.30)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara Hakimevi'nde, Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) ve 1. Aşama Eylem Planı (2023-2025) İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de düzenlenen büyük bir operasyona ve uyuşturucu operasyonlarına dair veriler paylaşacağı basın toplantısı yapacak.

(Ankara/09.00)

3- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- MHP'nin TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/10.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Girne Limanı'nda X-Ray Açılış Töreni'ne katılacak, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüşecek.

(Girne/Lefkoşa)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2025 dönemi tarımsal girdi fiyat endeksini, Aralık 2025 dönemi yurt dışı üretici fiyat endeksi ve konut satış istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu yayımlayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Türkiye-Özbekistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Dördüncü Toplantısı ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın katılımıyla 4+4 Mekanizması Birinci Toplantısı düzenlenecek.

(Ankara)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yedinci haftasında İspanya'nın Atletico Madrid takımını konuk edecekleri müsabaka öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-kırmızılı ekip son idmanını burada yapacak.

(İstanbul/12.00/13.00)

2- Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yedinci haftasında Galatasaray'a konuk olacakları müsabaka öncesi RAMS Park'ta basın toplantısı düzenleyecek. İspanya temsilcisi, son çalışmasını burada gerçekleştirecek.

(İstanbul/17.45/18.30)

3- Basketbol Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Anadolu Efes, İsrail'in Hapoel IBI ekibiyle deplasman maçını Bulgaristan'da oynayacak.

(Sofya/20.30)

4- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 15. haftasında, B Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, İsrail'in Hapoel Midtown takımıyla deplasman maçını Sırbistan'da oynayacak.

(Belgrad/21.00)

5- Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu ilk maçında TOFAŞ, Almanya'nın Alba Berlin ekibini konuk edecek.

(Bursa/20.00)

6- Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftası; Zerenspor-Nilüfer Belediyespor, Türk Hava Yolları-Aras Kargo, Beşiktaş-Fenerbahçe Medicana, Göztepe-Kuzeyboru ve Aydın Büyükşehir Belediyespor-İlbank karşılaşmalarıyla başlayacak.

(Ankara/13.00/İstanbul/14.00/19.00/İzmir/18.00/Aydın/19.00)

7- Beşiktaş Kulübü ile PUBG Mobile arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza töreni, Tüpraş Stadı'nda yapılacak.

(İstanbul/14.30)

8- Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman A Grubu müsabakalarına Zeytinburnu Buz Adası'nda devam edilecek Organizasyonda Kazakistan-Letonya, Güney Kore-Hollanda ve Yeni Zelanda-Türkiye maçları oynayacak.

(İstanbul/13.00/16.30/20.00)

