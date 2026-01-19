Cumhurbaşkanı Erdoğan: Unutmayın Suriye, Suriyelilerindir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Unutmayın Suriye, Suriyelilerindir
%0 Faizli ve Taksitli 25.000 TL!
%0 Faizli ve Taksitli 25.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Borsa İstanbul'dan tarihi kapanış: 12.747 puanla rekor kırdı
Borsa İstanbul'dan tarihi kapanış: 12.747 puanla rekor kırdı
Belediyelerde DHKP/C finansmanı davasında karar: İki eski başkana hapis cezası
Belediyelerde DHKP/C finansmanı davasında karar: İki eski başkana hapis cezası
1 Mayısta zorunlu oluyor: Tapuya çanta ile para taşıma devri bitecek!
1 Mayısta zorunlu oluyor: Tapuya çanta ile para taşıma devri bitecek!
MTV ödemelerinde son gün 2 Şubat: Hangi banka kaç taksit yapıyor?
MTV ödemelerinde son gün 2 Şubat: Hangi banka kaç taksit yapıyor?
Danıştay iptal etmişti: SGK Hizmet Dökümünde kod dönemi kapandı
Danıştay iptal etmişti: SGK Hizmet Dökümünde kod dönemi kapandı
Bakan Uraloğlu: Esenboğa Havalimanı yeni bir döneme giriyor
Bakan Uraloğlu: Esenboğa Havalimanı yeni bir döneme giriyor
Erdoğan: Türkiye artık takip edilen bir havacılık ülkesi
Erdoğan: Türkiye artık takip edilen bir havacılık ülkesi
Şanlıurfa'da Başhekime İstifa Baskısı İddiası
Şanlıurfa'da Başhekime İstifa Baskısı İddiası
Tekirdağ'da havayı kirleten tesislere 39 milyon lira ceza
Tekirdağ'da havayı kirleten tesislere 39 milyon lira ceza
Motorine zam geliyor: Tarih belli oldu
Motorine zam geliyor: Tarih belli oldu
Akran zorbalığıyla mücadele: İstanbul'un 25 ilçesinde başladı
Akran zorbalığıyla mücadele: İstanbul'un 25 ilçesinde başladı
Konut Fiyat Endeksi aralıkta arttı
Konut Fiyat Endeksi aralıkta arttı
Bazı illerde motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı
Bazı illerde motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
37 ilde siber suç şebekelerine operasyon: 259 gözaltı
37 ilde siber suç şebekelerine operasyon: 259 gözaltı
2026'da Türkiye'de 2 Milyon TL Altı Otomatik Araçlar
2026'da Türkiye'de 2 Milyon TL Altı Otomatik Araçlar
Esnaf Kuryeler kontak kapattı: Teslimatlar durabilir!
Esnaf Kuryeler kontak kapattı: Teslimatlar durabilir!
1 ilde bazı eğitim kurumlarında 1 gün eğitime ara
1 ilde bazı eğitim kurumlarında 1 gün eğitime ara
Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
Ara tatilde dijital tehlike
Ara tatilde dijital tehlike
Hafif ticaride 2025 rekoru: İşte Türkiye'de hafif ticarinin en çok satanı!
Hafif ticaride 2025 rekoru: İşte Türkiye'de hafif ticarinin en çok satanı!
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli
Yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli
Alzaymır hastası eşini vurdu, ardından canına kıydı
Alzaymır hastası eşini vurdu, ardından canına kıydı
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Sabiha Gökçen'de yüzde 15 uçuş iptali!
Sabiha Gökçen'de yüzde 15 uçuş iptali!
Eski meclis üyesini öldüren eski başkan yardımcısına müebbet
Eski meclis üyesini öldüren eski başkan yardımcısına müebbet
MEB'den 1931 özel okula 83 milyon TL 'ücret' cezası
MEB'den 1931 özel okula 83 milyon TL 'ücret' cezası
TBMM 200 bin TL ücretle bilişim personeli alacak
TBMM 200 bin TL ücretle bilişim personeli alacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Belediyelerde DHKP/C finansmanı davasında karar: İki eski başkana hapis cezası

Terör örgütü DHKP/C'ye belediyeler aracılığıyla finansal destek sağlandığı iddiasıyla açılan dava karara bağlandı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi; eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e 7 yıl 6 ay, eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve eski başkan yardımcısı Emir Sarıgül'e ise 6 yılın üzerinde hapis cezaları verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Ocak 2026 18:06, Son Güncelleme : 19 Ocak 2026 18:07
Yazdır
Belediyelerde DHKP/C finansmanı davasında karar: İki eski başkana hapis cezası
Terör örgütü DHKP/C'ye belediyelerden finans sağlandığı iddiasına ilişkin dava karara bağlandı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 11 sanık ile avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarına davayı karara bağlayacağını bildirdi.

Heyet, tutuklu sanıklar Mahmut Serdar Kızılay ve Şükrü Genç'i "terörizme finansman sağlamak" suçundan 7'şer yıl 6'şar ay, Melih Morsünbül, Sinan Çetiz ve Zafer Eskiköy'ü aynı suçtan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Genç ve Kızılay hakkında verilen ceza miktarını da dikkate alan heyet, adli kontrol kararlarının yetersiz kalacağı kanaatine varıp, sanıkların bu hallerinin devamına hükmetti.

Eski Şişli Belediye Başkanı Hasan Hayri İnönü, eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Battal, İsmail Erdem, eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir'i "terörizme finansman sağlamak" suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına mahkum eden heyet, sanıklar İsmail Yalnız, Kaya Emir Dönmez, Muhittin Yetimler, Necati Demirci, "silahlı terör örgütüne üye olmaktan" 6'şar yıl 3'er ay hapisle cezalandırdı.

Heyet, tutuksuz sanıklar eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül, Erdoğan Yıldız, Mehrali Seçme ile Orhan Beğenmiş'in, "örgüt üyesi olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" ve "terörizme finansman sağlamak" suçlarından 6'şar yıl 13'er ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Sanıklar İsmail Yalnız, Kaya Emir Dönmez, Muhittin Yetimler ve Necati Demirci'nin üzerlerine atılı "terörizme finansman sağlamak" suçunun, suç tarihi itibarıyla "silahlı terör örgütüne üye olma"nın unsuru olarak bu suç içinde eriyeceğini bildiren heyet, ayrıca söz konusu suçtan ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Tutuklu sanıklar İsmail Erdem ile Kalender Özdemir hakkında verilen ceza miktarını dikkate alan heyet tahliyelerini kararlaştırdı.

Eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları sanıklar Abdullah Der, Deniz Kutlu, Hatice Yazlık ile Haydar Özgül'ün üzerlerine atılı suçlardan ayrı ayrı beraatlerine hükmetti.

Heyet, ayrıca haklarında yakalama kararı bulunan firari sanıklar Fatma Varıcı ve Sunay Yıldız'ın dosyalarının ayrılmasını kararlaştırdı.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda yakalanarak haklarında işlem yapılan bazı kişilerin beyanlarına göre, örgütün merkez komitesinin talimatıyla maddi kaynak sağlamak amacıyla 2014'te İKOM (İhtiyaç Komitesi) isimli bir yapılanmanın kurulduğu, müteahhitler, belediyeler, zengin iş adamları, yasa dışı kumar oynatan kumarhaneler ve örgüte müzahir mahallelerde bulunan esnaftan kaynak sağlandığı belirtilmişti.

Soruşturmaya konu belediye başkanlıkları ile İKOM yöneticilerinin, örgütün ihtiyaçlarının karşılanması için görüşmeler yaparak destek sağlandığı yönündeki beyanlar üzerine soruşturma başlatıldığı aktarılan iddianamede, sanıkların görev yaptıkları dönemde gerek DHKP/C silahlı terör örgütüyle ters düşmemek gerekse de örgütü finanse etmek amacıyla örgüt ile irtibat kurup para transferi gerçekleştirdikleri kaydedilmişti.

- Şükrü Genç hakkındaki iddialar

İddianamede, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in görevi nedeniyle örgüte aktarılan çok sayıdaki para hareketlerinden haberdar olmamasının olağan akışa uygun olmadığı ifade edilmişti.

Genç'in, örgütün finanse edilmesinde aktif rol aldığı belirtilen iddianamede, eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı sanık Melih Morsümbül'ün görevi sırasında terör örgütü DHKP/C'yle irtibatlı olduğu, ayrıca örgütün finanse edilmesinde aktif rol aldığı aktarılmıştı.

İddianamede, sanıklar Fatma Varıcı, İsmail Yalnız, Kaya Emir Dönmez, Muhittin Yetimler, Necati Demirci ve Sunay Yıldız'ın "terörizme finansman sağlamak" ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 15'er yıldan 30'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Der ile Deniz Kutlu, eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ile eski Başkan Yardımcıları Emir Sarıgül, Erdoğan Yıldız ve Mehrali Seçme, eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Battal, Hatice Yazlık, Haydar Özgül, İsmail Erdem, eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir, Mahmut Serdar Kızılay, daha önce Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı olan Manisa Şehzadeler Belediyesi Başkan Yardımcısı Melih Morsümbül, Orhan Beğenmiş, Sinan Çetiz, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Zafer Eskiköy'ün ise "terörizme finansman sağlamak" suçundan 7'şer yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapsi talep edilmişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber