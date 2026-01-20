Kamu görevlisini FETÖ geçmişini haber yapmak tazminat gerektirmez
Güney Afrika'da servis ile kamyon çarpıştı: 14 öğrenci öldü

Güney Afrika'nın Gauteng eyaletinde bir okul servisi ile kamyon çarpıştı. Meydana gelen kaza sonucu en az 14 öğrenci hayatını kaybetti, 3 öğrenci de yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2026 07:44, Son Güncelleme : 20 Ocak 2026 07:45
Güney Afrika'da ,lkokul ve lise öğrencilerini taşıyan bir servis minibüsü, kamyon ile çarpıştı. Yerel basında yer alan haberlere göre; kaza 07:00 sıralarında, Johannesburg'un güneybatısında bulunan Vanderbijlpark kentinde meydana geldi.

14 ÖĞRENCİ ÖLDÜ

Bir özel okula öğrenci götüren servis aracı, önündeki diğer taşıtları sollamaya çalışırken karşı yönden gelen kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, 11 öğrencinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer 3 öğrencinin yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybettiği bildirilirken, yaralı 3 öğrencinin ise tedavisinin devam ettiği aktarıldı. Polis 2 sürücünün de kazadan yaralı olarak kurtulduğunu açıkladı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

"ÇOCUKLARIMIZI KORUMAK İÇİN ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPMALIYIZ"

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, yaşanan can kayıpları nedeniyle derin üzüntü duyduğunu ifade ederek, ölen öğrencilerin ailelerine ve arkadaşlarına gerekli psiko-sosyal desteğin sağlanacağını açıkladı. Benzer olayların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınacağını belirten Ramaphosa, "Çocuklarımız ulusumuzun en değerli varlıklarıdır. Trafik kurallarına uyulmasından, öğrenci taşımacılığı yapan servislerin niteliğine kadar her alanda çocuklarımızı korumak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" ifadelerini kullandı. Güney Afrika Temel Eğitim Bakanı Siviwe Gwarube ise okul taşımacılığında yaşanan kazaların birçoğunun sürücü hatalarından kaynaklandığını belirterek, öğrenci servislerine yönelik araç muayenesi ve denetimleri sıkılaştırma talimatı verdi.


