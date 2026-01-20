Kontrolünü kaybeden İETT sürücüsü otoparka daldı

İstanbul Esenler'de İETT otobüsü kontrolden çıktı.

İkitelli Garajı ile Taksim arasında sefer yapan 89C hat numaralı İETT otobüsü, Esenler Uludağ Caddesi'nde seyir halindeyken sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

İŞLETMEYE DALDI

İlk önce kaldırıma çıkan otobüs, daha sonra yol kenarındaki otopark ve oto yıkama olarak faaliyet gösteren bir işletmeye daldı.

ÇOK SAYIDA ARAÇ HASAR ALDI

Kaza nedeniyle park halindeki bazı araçlarda ve işletmede hasar meydana geldi.

BÖLGEYE EKİPLER GELDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.