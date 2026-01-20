Konut satışları 2025'te rekora koştu: 1,6 milyon sınırı aşıldı
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Nusaybin sınırında bayrak provokasyonu: Soruşturma başlatıldı
Maliye'nin yeni gözü 'KAŞİF': Her gün 4 milyon mükellefi tarıyor
Bakan Tunç açıkladı: Adalet Bakanlığı'nın 2026 hedefleri neler?
Dolar zayıfladı, euro coştu: Euro'da tüm zamanların rekoru kırıldı!
Erdoğan: En çok kültürer miras kaydettiren ikinci ülkeyiz
Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
Nüfus hizmetlerinde rekor: e-Devlet'te 158 milyon işlem
Üniversitede skandal. Sahte diplomayla teknik operatörlükten memurluğa yükseldi
Kamu görevlisini FETÖ geçmişini haber yapmak tazminat gerektirmez
AYM'den 'Soybağını Değiştirme' Suçu Kararı
Devlet Bahçeli: Kürt Kardeşlerimiz Başka, SDG/YPG Başkadır
Mehmet Şimşek'ten vergi kaçıranlara uyarı. 'KAŞİF yakalıyor'
En kapsamlı narkotik operasyon: 641 şahıs gözaltına alındı
Ucuz şehirler konutta çok kazandırdı! 10 ilde metrekare fiyatı 40 bini aştı
3 ilde tefecilik operasyonu: 21 şüpheli yakalandı
Akaryakıta zam kapıda: İşte 20 Ocak 2026 güncel fiyatlar
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar liraya el konuldu
Bursa'da otomobil ağaca çarptı: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Suriye'deki gelişmelere ilişkin provokatif paylaşımlara soruşturma
Buzlanma ve kar esareti: İki ilde kurye ve motosikletlere yasak geldi
İl Milli Eğitim Müdürü, öğretmen tarafından darp edildi iddiası
DMM'den 'Suriye'de DEAŞ'lılar serbest bırakıldı' iddialarına yanıt
Tıpkı eczane gibi: Tarımsal ilaçlarda B-Reçete 4 ilde başladı
Gözler Perşembe gününde: TCMB yılın ilk faiz kararını açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde terörün devri kapanmıştır
Borsa İstanbul'dan tarihi kapanış: 12.747 puanla rekor kırdı
Belediyelerde DHKP/C finansmanı davasında karar: İki eski başkana hapis cezası
1 Mayısta zorunlu oluyor: Tapuya çanta ile para taşıma devri bitecek!
Mihriban'ın katili 'seri katil' mi? 2023'teki şüpheli ölümde DNA izi çıktı

İzmir'de günlerdir aranan 25 yaşındaki Mihriban Yılmaz'ın ormanlık alanda gömülü cesedinin bulunması, korkunç bir gerçeği daha gün yüzüne çıkardı. Cinayeti itiraf eden zanlı F.İ.'nin, 2023 yılında Manisa'da yüksekten düşerek öldüğü sanılan Naile Büşra Sarıgül'ün de katil zanlısı olduğu belirlendi. Sarıgül'ün tırnağında bulunan DNA örnekleri sayesinde iki ayrı cinayet dosyası birleşti; zanlı iki kez tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Giriş : 20 Ocak 2026 17:10, Son Güncelleme : 20 Ocak 2026 17:10
İzmir'in Bornova ilçesinde kayıp olarak aranırken ormanlık alanda gömülü cesedi bulunan 25 yaşındaki Mihriban Yılmaz'ın cinayet zanlısı F.İ.'nin ifadesi ortaya çıktı. Zanlı ifadesinde, "Niyetim Mihriban'a zarar vermek değildi, panikleyince ağzını kapattım. Öldüğünü anlayınca ormana gömdüm" dedi. Öte yandan, zanlı F.İ.'nin 2023 yılında Manisa'da bir fabrikada yüksekten düşerek hayatını kaybeden Naile Büşra Sarıgül'ün (23) ölümüyle ilgili de bağlantısı tespit edildi.

Bornova ilçesi Ümit Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 25 yaşındaki Mihriban Yılmaz'dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan geniş çaplı soruşturma, genç kızın bir cinayete kurban gittiğini belirledi. Güvenlik kameralarını inceleyen ve teknik takip yapan ekipler, cinayet zanlısı F.İ. (26) ile birlikte yardım ve yataklık şüphesi bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı. Zanlının yer göstermesiyle talihsiz kızın cansız bedeni Pınarbaşı mevkisindeki ormanlık alanda gömülü halde bulundu. Yapılan incelemelerde, zanlının sadece Mihriban Yılmaz'ı öldürmediği, 2023 yılında Manisa'da yüksekten düşerek öldüğü sanılan Naile Büşra Sarıgül dosyasının da baş şüphelisi olduğu anlaşıldı ve bu suçtan da tutuklandı.

"Panikledim ve düşünce kabiliyetimi kaybettim"

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanan cinayet zanlısı F.İ., emniyetteki ifadesinde olay gününü anlattı. Mihriban Yılmaz ile otomobil içerisinde tartıştıklarını belirten zanlı, genç kızın kendisini tehdit etmesi üzerine paniklediğini iddia etti. F.İ. ifadesinde, "Telefonu almaya çalıştım, vermedi ve otomobilden inmeye çalıştı. Ağabeylerinin beni öldüreceğini söyleyerek tehdit edince iyice panikledim ve düşünce yetimi kaybettim. Niyetim zarar vermek değildi, sadece yaşayacağım sorunlardan dolayı inmesine engel olmaya çalıştım. Bu sırada bir elimle kendime çektim, diğeriyle bağırmasın diye ağzını kapattım" dedi.

"Öldüğünü anlayınca ormana gömdüm"

Genç kızın bir süre sonra bayıldığını ve otomobilden aşağı düştüklerini öne süren zanlı, ilk yardım yapmasına rağmen sonuç alamadığını savundu. Olayın vahametiyle şoka girdiğini belirten F.İ., "Yüzüne vurarak uyandırmaya çalıştım ancak tepki vermedi. Kalp masajı yaptım ama netice alamadım. Telefonu çaldı, yengesi ve annesi arıyordu ama açmadım. Cansız bedeni kamyonetin arka koltuğuna bindirip Pınarbaşı'ndaki ormanlık alana götürdüm. Öldüğünü anlayınca ormana gömdüm" ifadelerini kullandı.

Eski dosya yeniden açıldı: ikinci cinayetten tutuklama

Mihriban Yılmaz cinayeti soruşturması derinleştirilirken, zanlı F.İ.'nin 2023 yılında Manisa'da bir fabrikada yüksekten düşerek hayatını kaybeden Naile Büşra Sarıgül'ün (23) ölümüyle ilgili de bağlantısı tespit edildi. Sarıgül'ün tırnaklarında zanlıya ait DNA örneklerine rastlanması ve aile üyeleri arasındaki "Eskisinden korkmuyorum, bundan korkuyorum" şeklindeki yazışmalar üzerine dosya yeniden açıldı.

Zanlı F.İ., Mihriban Yılmaz cinayetinin yanı sıra Naile Büşra Sarıgül'e yönelik 'Nitelikli cinsel saldırı' ve 'Tasarlayarak öldürme' suçlarından da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

