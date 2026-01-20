Kamu görevlisini FETÖ geçmişini haber yapmak tazminat gerektirmez
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
AYM'den 'Soybağını Değiştirme' Suçu Kararı
Devlet Bahçeli: Kürt Kardeşlerimiz Başka, SDG/YPG Başkadır
Mehmet Şimşek'ten vergi kaçıranlara uyarı. 'KAŞİF yakalıyor'
En kapsamlı narkotik operasyon: 641 şahıs gözaltına alındı
Ucuz şehirler konutta çok kazandırdı! 10 ilde metrekare fiyatı 40 bini aştı
3 ilde tefecilik operasyonu: 21 şüpheli yakalandı
Akaryakıta zam kapıda: İşte 20 Ocak 2026 güncel fiyatlar
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar liraya el konuldu
Bursa'da otomobil ağaca çarptı: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Suriye'deki gelişmelere ilişkin provokatif paylaşımlara soruşturma
Buzlanma ve kar esareti: İki ilde kurye ve motosikletlere yasak geldi
İl Milli Eğitim Müdürü, öğretmen tarafından darp edildi iddiası
DMM'den 'Suriye'de DEAŞ'lılar serbest bırakıldı' iddialarına yanıt
Tıpkı eczane gibi: Tarımsal ilaçlarda B-Reçete 4 ilde başladı
Gözler Perşembe gününde: TCMB yılın ilk faiz kararını açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde terörün devri kapanmıştır
Borsa İstanbul'dan tarihi kapanış: 12.747 puanla rekor kırdı
Belediyelerde DHKP/C finansmanı davasında karar: İki eski başkana hapis cezası
1 Mayısta zorunlu oluyor: Tapuya çanta ile para taşıma devri bitecek!
MTV ödemelerinde son gün 2 Şubat: Hangi banka kaç taksit yapıyor?
Danıştay iptal etmişti: SGK Hizmet Dökümünde kod dönemi kapandı
Bakan Uraloğlu: Esenboğa Havalimanı yeni bir döneme giriyor
Erdoğan: Türkiye artık takip edilen bir havacılık ülkesi
Şanlıurfa'da Başhekime İstifa Baskısı İddiası
Tekirdağ'da havayı kirleten tesislere 39 milyon lira ceza
Akran zorbalığıyla mücadele: İstanbul'un 25 ilçesinde başladı
Konut Fiyat Endeksi aralıkta arttı
Bazı illerde motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı
Akaryakıta zam kapıda: İşte 20 Ocak 2026 güncel fiyatlar

Motorin fiyatlarına 1 lira 15 kuruşluk zam yapılması planlanıyor. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Bu gelişmeler, vatandaşların "Benzin ne kadar oldu?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?", "LPG fiyatları güncel ne kadar?" gibi sorulara yanıt aramasına neden oluyor. İşte 20 Ocak 2026 Salı günü itibarıyla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Vatandaşlar, günlük yakıt maliyetlerini takip edebilmek için "Bugün benzin ne kadar?", "Motorin fiyatı kaç TL?", "Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?" gibi sorulara yanıt arıyor.

Motorin litre fiyatında çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruşluk artış bekleniyor.

Peki, 20 Ocak 2026 Salı itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları.

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 54.00 TL

Motorin litre fiyatı: 54.86 TL

LPG litre fiyatı: 29.29 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.83 TL

Motorin litre fiyatı: 54.69 TL

LPG litre fiyatı: 28.69 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 54.90 TL

Motorin litre fiyatı: 55.94 TL

LPG litre fiyatı: 29.17 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 55.19 TL

Motorin litre fiyatı: 56.20 TL

LPG litre fiyatı: 29.09 TL

