Trabzonspor-Fenerbahçe maçının tarihi belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasındaki Trabzonspor-Fenerbahçe maçının tarihi belli oldu.
Süper Lig'de 20, 21 ve 22'nci haftanın programları açıklandı. Ligin 22'nci haftasında Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi konuk edeceği karşılaşma 14 Şubat Cumartesi günü oynanacak.
TFF'den yapılan açıklamaya göre 20, 21 ve 22'nci haftanın programı şöyle:
20'NCİ HAFTA
30 OCAK CUMA
20.00 Hesap.com Antalyaspor - Trabzonspor
20.00 Kasımpaşa - Samsunspor
31 OCAK CUMARTESİ
14.30 Corendon Alanyaspor - ikas Eyüpspor
17.00 RAMS Başakşehir FK - Çaykur Rizespor
20.00 Göztepe - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
20.00 Beşiktaş - TÜMOSAN Konyaspor
1 ŞUBAT PAZAR
17.00 Gençlerbirliği - Gaziantep
20.00 Galatasaray - Zecorner Kayserispor
2 ŞUBAT PAZARTESİ
20.00 Kocaelispor - Fenerbahçe
21'İNCİ HAFTA
7 ŞUBAT CUMARTESİ
14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Hesap.com Antalyaspor
20.00 Samsunspor - Trabzonspor
8 ŞUBAT PAZAR
14.30 ikas Eyüpspor - RAMS Başakşehir FK
17.00 TÜMOSAN Konyaspor - Göztepe
17.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray
20.00 Beşiktaş - Corendon Alanyaspor
9 ŞUBAT PAZARTESİ
17.00 Zecorner Kayserispor - Kocaelispor
20.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa
20.00 Fenerbahçe - Gençlerbirliği
22'NCİ HAFTA
13 ŞUBAT CUMA
20.00 Galatasaray - ikas Eyüpspor
20.00 Hesap.com Antalyaspor - Samsunspor
14 ŞUBAT CUMARTESİ
14.30 Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
17.00 Corendon Alanyaspor - TÜMOSAN Konyaspor
20.00 Trabzonspor - Fenerbahçe
15 ŞUBAT PAZAR
14.30 Kocaelispor - Gaziantep FK
17.00 Göztepe - Zecorner Kayserispor
20.00 RAMS Başakşehir FK - Beşiktaş
16 ŞUBAT PAZARTESİ
20.00 Kasımpaşa - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük