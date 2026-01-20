Dolar zayıfladı, euro coştu: Euro'da tüm zamanların rekoru kırıldı!
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Sponsorlu İçerik
Erdoğan: En çok kültürer miras kaydettiren ikinci ülkeyiz
Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
Nüfus hizmetlerinde rekor: e-Devlet'te 158 milyon işlem
Üniversitede skandal. Sahte diplomayla teknik operatörlükten memurluğa yükseldi
Kamu görevlisini FETÖ geçmişini haber yapmak tazminat gerektirmez
AYM'den 'Soybağını Değiştirme' Suçu Kararı
Devlet Bahçeli: Kürt Kardeşlerimiz Başka, SDG/YPG Başkadır
Mehmet Şimşek'ten vergi kaçıranlara uyarı. 'KAŞİF yakalıyor'
En kapsamlı narkotik operasyon: 641 şahıs gözaltına alındı
Ucuz şehirler konutta çok kazandırdı! 10 ilde metrekare fiyatı 40 bini aştı
3 ilde tefecilik operasyonu: 21 şüpheli yakalandı
Akaryakıta zam kapıda: İşte 20 Ocak 2026 güncel fiyatlar
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar liraya el konuldu
Bursa'da otomobil ağaca çarptı: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Suriye'deki gelişmelere ilişkin provokatif paylaşımlara soruşturma
Buzlanma ve kar esareti: İki ilde kurye ve motosikletlere yasak geldi
İl Milli Eğitim Müdürü, öğretmen tarafından darp edildi iddiası
DMM'den 'Suriye'de DEAŞ'lılar serbest bırakıldı' iddialarına yanıt
Tıpkı eczane gibi: Tarımsal ilaçlarda B-Reçete 4 ilde başladı
Gözler Perşembe gününde: TCMB yılın ilk faiz kararını açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde terörün devri kapanmıştır
Borsa İstanbul'dan tarihi kapanış: 12.747 puanla rekor kırdı
Belediyelerde DHKP/C finansmanı davasında karar: İki eski başkana hapis cezası
1 Mayısta zorunlu oluyor: Tapuya çanta ile para taşıma devri bitecek!
MTV ödemelerinde son gün 2 Şubat: Hangi banka kaç taksit yapıyor?
Danıştay iptal etmişti: SGK Hizmet Dökümünde kod dönemi kapandı
Bakan Uraloğlu: Esenboğa Havalimanı yeni bir döneme giriyor
Erdoğan: Türkiye artık takip edilen bir havacılık ülkesi
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının tarihi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasındaki Trabzonspor-Fenerbahçe maçının tarihi belli oldu.

Haber Giriş : 20 Ocak 2026 12:25, Son Güncelleme : 20 Ocak 2026 12:20
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının tarihi belli oldu

Süper Lig'de 20, 21 ve 22'nci haftanın programları açıklandı. Ligin 22'nci haftasında Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi konuk edeceği karşılaşma 14 Şubat Cumartesi günü oynanacak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre 20, 21 ve 22'nci haftanın programı şöyle:

20'NCİ HAFTA

30 OCAK CUMA

20.00 Hesap.com Antalyaspor - Trabzonspor

20.00 Kasımpaşa - Samsunspor

31 OCAK CUMARTESİ

14.30 Corendon Alanyaspor - ikas Eyüpspor

17.00 RAMS Başakşehir FK - Çaykur Rizespor

20.00 Göztepe - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

20.00 Beşiktaş - TÜMOSAN Konyaspor

1 ŞUBAT PAZAR

17.00 Gençlerbirliği - Gaziantep

20.00 Galatasaray - Zecorner Kayserispor

2 ŞUBAT PAZARTESİ

20.00 Kocaelispor - Fenerbahçe

21'İNCİ HAFTA

7 ŞUBAT CUMARTESİ

14.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Hesap.com Antalyaspor

20.00 Samsunspor - Trabzonspor

8 ŞUBAT PAZAR

14.30 ikas Eyüpspor - RAMS Başakşehir FK

17.00 TÜMOSAN Konyaspor - Göztepe

17.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray

20.00 Beşiktaş - Corendon Alanyaspor

9 ŞUBAT PAZARTESİ

17.00 Zecorner Kayserispor - Kocaelispor

20.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa

20.00 Fenerbahçe - Gençlerbirliği

22'NCİ HAFTA

13 ŞUBAT CUMA

20.00 Galatasaray - ikas Eyüpspor

20.00 Hesap.com Antalyaspor - Samsunspor

14 ŞUBAT CUMARTESİ

14.30 Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor

17.00 Corendon Alanyaspor - TÜMOSAN Konyaspor

20.00 Trabzonspor - Fenerbahçe

15 ŞUBAT PAZAR

14.30 Kocaelispor - Gaziantep FK

17.00 Göztepe - Zecorner Kayserispor

20.00 RAMS Başakşehir FK - Beşiktaş

16 ŞUBAT PAZARTESİ

20.00 Kasımpaşa - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük


