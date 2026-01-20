Devlet Bahçeli: Kürt Kardeşlerimiz Başka, SDG/YPG Başkadır

MHP Lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşuyor.

"TÜM KARDEŞLERİMİZİ YÜREĞİMLE SELAMLIYORUM"

Haftalık olan Meclis Grup Toplantımızın başında, muteber heyetinizi kemal-i hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. En iyi dileklerimi sunuyorum. Yurt içinde ve yurt dışında, televizyon ekranlarından, radyo kanallarından ve sosyal medya platformlarından bugünkü toplantımızı takip eden tüm vatandaşlarımızı, gönül ve kültür coğrafyalarımızda devamlı boyut değiştiren karmaşık olayların onca yükünü omuzlayan, huzurlu ve onurlu bir hayatın taliplisi olan tüm kardeşlerimizi yüreğimle selamlıyor, şükran duygularımı paylaşıyorum.

"DEĞERLENDİRMELER YAPTIK, FİKİR VE GÖRÜŞ BİRLİĞİ SAĞLADIK"

Haftalık arayla önce İl Başkanları Toplantımızı, müteakiben Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu ortak toplantımızı gerçekleştirdik.

Bundan sonra takip ve temin edeceğimiz siyasi yol haritası üzerine muhtevalı değerlendirmeler yaparak fikir ve görüş birliği sağladık.

Ülkemizi her yönden etkileyen iç ve dış gelişmeleri, dünyayı kasıp kavuran siyasi ve stratejik mücadeleleri, çoğalan risk ve tehditleri kapsamlı olarak ele aldık.

"BARIŞ VE REFAHLA ÖRTÜLMÜŞ TÜRKİYE"

Bilhassa terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri çerçevesinde bir yandan atılan kararlı adımları, diğer yandan da bozucu tesirleri ve bozguncu tertipleri dikkatle yorumladık.

Yıkımı ve yıkıcılığı tercih eden Siyonist emperyalizmin yoz ve yeminli işbirlikçilerini, bunların şiddet ve şekavetle yazılmış husumet senaryolarını gözden geçirerek temkinli ve tedbirli siyasi duruşumuzu teyit ettik.

Memnuniyetle ifade etmeliyim ki Milliyetçi Hareket Partisi; huzurlu, güvenli, milli birlik ve bütünlüğü çelikleşmiş, barış ve refahla çatısı örülmüş bir Türkiye'yi, Cumhur İttifakı'nın ortak akıl ve ahlaki yapısıyla hayata geçirmenin sonsuz amaç ve azmindedir.

Bu soylu amaç ve azim, ucuz hesaplara ve basit oyunlara kurban verilmeyecek kadar hayati, hakikatli ve haysiyetlidir.

HAYIRLI GÜNLER KOMŞUM ZİYARETLERİ

Ayrıca 24 Ekim 2025 tarihinde başlattığımız 'Hayırlı Günler Komşum' ziyaretleri ile 'Derdin Derdimizdir' sohbet toplantılarında sürekli olarak çıtayı yükseltiyor, yurdumuzu baştan ayağa gönlümüzle kucaklıyoruz.

Çok şükür bugüne kadar 81 il ve 963 ilçede olmak üzere toplam 76 bin 544 program gerçekleştirilmiştir. Marifet iltifata tabidir; muvaffakiyetin ikmali ve itibarı metiyededir. Bu münasebetle sizleri ve bütün dava arkadaşlarımı takdir ve tebrik ediyor, Rabbim eksikliğinizi göstermesin diyorum.

Bizim anlayışımızda çalışmanın sınırı, başarının limiti yoktur; kaderin rotası, gayret edenin damla damla akan teriyle çizilmektedir. Nitekim kader gayrete meftundur. Kur'an-ı Kerim'in Dokuzuncu Suresi'nin 39'uncu ayetinde buyurulduğu gibi, insan için yalnızca çalışmasının, gayretinin ve halis niyetlerinin karşılığı olacaktır.

"DEMOKRASİDEN SAPMAYACAĞIZ"

Yeni yüzyılın ikinci çeyreğinde ulaşılacak büyük hedeflerimiz, hayalleri gerçeğe dönüştürecek kutlu heves ve heyecanlarımız vardır; peki bunu nasıl yapacağız, hangi vasıtaları kullanacağız? İlk olarak milletimizin irade namusunu kendi namusumuz bilecek, demokrasiden sapma ve savrulma göstermeyeceğiz.

İkinci olarak çağın gereklerini, zamanın ruhunu, değişim dinamiklerinin istikamet ve iç yüzünü Türk milliyetçiliğinin perspektifiyle, dünyanın dilini de Türkçenin imkanlarıyla okuyacak; Türkçenin zenginliğiyle kavrayacağız.

Milli ve manevi değer hükümlerimizi, varoluş onurumuzun zırhı; birliğimizin, dirliğimizin ve kardeşliğimizin bedeli hiçbir şekilde ödenemeyecek bir ziyneti olarak değerlendireceğiz.

"SÜPER GÜÇ TÜRKİYE"

Üçüncü olarak, kökümüzden kopmadan, milli kimliğimizden ayrılmadan, kaynağımızdan ve yüklerimizden, aydınlığımızdan savrulmadan, güç birliği ve inanç birliği halinde saflarımızı sımsıkı tutarak devamlı ilerleyeceğiz.

Hasılıkelam, kızıl elmanın şafağında hep birlikte buluşacağız; vakti geldiğinde güneşi doğduğu yerden karşılayacağız, vakti geldiğinde Türk milletinin yazılmamış destanını şakır şakır okuyacağız, vakti geldiğinde süper güç Türkiye'nin kale duvarlarından Türk cihan hakimiyeti mefküresini haykıracağız.

Biliyor ve kabul ediyoruz ki zafer dediğimiz beşeri ve dünyevi lütuf; ancak ve ancak sabreden, akleden, mücadele eden, iman eden, "kim var?" diye sorulduğunda sağına soluna bakmadan "ben varım" diyebilen yüksek seciyeli dava ve gönül insanlarının harcıdır ve onlara layıktır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı işte bu harcın ve liyakatin burcudur.

"İHANETİN KARŞISINDAYIZ"

Özellikle söylemek istiyorum ki biz çıkarlarımızın değil, ülkülerimizin peşindeyiz; biz ikbalimizin değil, istiklalimizin derdindeyiz; biz yalanın değil, hakikatin izindeyiz. Halkın yanındayız, hakkın yanındayız, hakkaniyetin yanındayız, helalin safındayız; tıpkı bir bayrak gibi haramın karşısındayız, ihanetin karşısındayız, hainlerin karşısındayız, habis emellerin karşı cephesindeyiz.

Görüş menzilimizin etki ve temas alanını kademe kademe merkezden çevreye ulaştıracak ufuk derinliğine sahip olacağız. Önce Suriye'de şekillen siyasi tabloyu değerlendirmek, bunun sonuçları hakkında mütalaada bulunmak lazımdır. SDG ve YPG Fırat'ın batısından sürüp çıkarıldı.

10 Mart Mutabakatı'na direnç gösteren SDG ve YPG, kapsamlı bir süpürme hareketiyle defedildi. Son gelişmeler Türkiyemiz adına kayda değerdir. Terörsüz Türkiye hedefine suikast düzenleyen SDG'nin 27 Şubat İmralı çağrısına muhaliflik ettiği açıktır.

Suriye'de yeni bir toplumsal yapı kurulmaktadır. SDG ve YPG'nin Şam yönetimi ile ateşkes anlaşmasını imzalamak durumunda kalması hayırlıdır. Suriye'de bir ve kardeşçe yaşamak dışında arayışları yoktur. Arap aşiretleri Şam yönetimi ile el ele verdi, teröre karşı mücadele etti.

Kürt kardeşlerimiz başka SDG, YPG başkadır. Bunlar terör örgütüdür. Şara'nın yayınladığı kararname ve Suriye'de yaşananlara ilişkin yaptığım yazılı değerlendirmede her mesele detaylıdır. SDG ve YPG'nin devlet içinde devlet gibi hareket eden tutumunun sürdürülebilirliği yoktur. Mıntıka temizliği hayata geçirilmelidir. Şam'ın güvenliği Ankara'nın güvenliğidir. SDG ve YPG, Fırat'ın doğusundan da temizlenmeli.