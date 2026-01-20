Yoğun kar sonrası çığ düştü, Bayburt-Erzurum yolu kapandı
Bayburt-Erzurum kara yolu Kop Dağı Geçidi'nde sabaha karşı düşen çığ sonrası ulaşıma kapandı, araç geçişlerine izin verilmiyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ocak 2026 09:56, Son Güncelleme : 20 Ocak 2026 09:57
Bayburt-Erzurum kara yolu güzergahındaki Kop Dağı Geçidi'nde akşam saatlerindeki yoğun kar yağışının ardından sabaha karşı çığ meydana geldi.
Çığ nedeniyle kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kara yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
Bayburt Emniyet Müdürlüğü bölge trafik ekipleri, güzergahtaki 21 Şubat Küçük Sanayi Sitesi ile Aşağı Kop köyü mevkiinde araçların geçişine izin vermiyor.