Dolar zayıfladı, euro coştu: Euro'da tüm zamanların rekoru kırıldı!
Sağlık Sigortasında Yeni Kurallar Yürürlükte: Neler Değişiyor?
Erdoğan: En çok kültürer miras kaydettiren ikinci ülkeyiz
Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
Nüfus hizmetlerinde rekor: e-Devlet'te 158 milyon işlem
Üniversitede skandal. Sahte diplomayla teknik operatörlükten memurluğa yükseldi
Kamu görevlisini FETÖ geçmişini haber yapmak tazminat gerektirmez
AYM'den 'Soybağını Değiştirme' Suçu Kararı
Devlet Bahçeli: Kürt Kardeşlerimiz Başka, SDG/YPG Başkadır
Mehmet Şimşek'ten vergi kaçıranlara uyarı. 'KAŞİF yakalıyor'
En kapsamlı narkotik operasyon: 641 şahıs gözaltına alındı
Ucuz şehirler konutta çok kazandırdı! 10 ilde metrekare fiyatı 40 bini aştı
3 ilde tefecilik operasyonu: 21 şüpheli yakalandı
Akaryakıta zam kapıda: İşte 20 Ocak 2026 güncel fiyatlar
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar liraya el konuldu
Bursa'da otomobil ağaca çarptı: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Suriye'deki gelişmelere ilişkin provokatif paylaşımlara soruşturma
Buzlanma ve kar esareti: İki ilde kurye ve motosikletlere yasak geldi
İl Milli Eğitim Müdürü, öğretmen tarafından darp edildi iddiası
DMM'den 'Suriye'de DEAŞ'lılar serbest bırakıldı' iddialarına yanıt
Tıpkı eczane gibi: Tarımsal ilaçlarda B-Reçete 4 ilde başladı
Gözler Perşembe gününde: TCMB yılın ilk faiz kararını açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde terörün devri kapanmıştır
Borsa İstanbul'dan tarihi kapanış: 12.747 puanla rekor kırdı
Belediyelerde DHKP/C finansmanı davasında karar: İki eski başkana hapis cezası
1 Mayısta zorunlu oluyor: Tapuya çanta ile para taşıma devri bitecek!
MTV ödemelerinde son gün 2 Şubat: Hangi banka kaç taksit yapıyor?
Danıştay iptal etmişti: SGK Hizmet Dökümünde kod dönemi kapandı
Bakan Uraloğlu: Esenboğa Havalimanı yeni bir döneme giriyor
Erdoğan: Türkiye artık takip edilen bir havacılık ülkesi
Emeklilik Müracaatını Yapan Memur, Talebinden Vazgeçebilir Mi?

Emeklilik mevzuatlarında, kendi iradelerini kullanarak emeklilik müracaatını yapmış ve emeklilik işlemleri sonuçlanmış olanların, tekrardan göreve dönmelerini sağlayacak bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak, dava konusu olma durumunda emekliye sevk onayından önce, yani emekli olmak istediği tarihten önce emekli olma talebinden vazgeçme talebinin Kurumları tarafından kabul edilmeme durumu ortaya çıktığında mahkemeler genel olarak kişiler lehine kararlar da verilebilmektedir.

Haber Giriş : 20 Ocak 2026 14:00
Mevzuat ve Değerlendirmeler:

Genel olarak memurların çalışma süreleri 65 yaşlarını doldurdukları tarihte sona erer 5434 SK/Md.40). Bu yaştan önce emeklilik memurların talebi ile gerçekleşir ve Kurumlar memurun emeklilik talebi olmadan 65 yaşlarını doldurmadan tek taraflı olarak emeklilik işlemini tesis edemez. Memurlar emekli aylığı bağlanması için, bazı durumlar dışında (bu durumlar yaş haddi, kadrosuzluk, resen emeklilik gibi durumlar) zorlanamaz.

Memurlar, hizmet ve yaş şartlarını taşırlarsa emeklilikleri kişilerin taleplerine bağlıdır. Emekli olmak, emeklilik zamanını tespit etmek yaş hadleri dışında memurun iradesiyle gerçekleşen bir durumdur.

Kurumlar tarafından emeklilik onayı alınıp belgeleri de Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilen bir memurun emeklilik işlemleri iptal edilebilir mi?

Emekli olmayı talep eden memur hakkında Kurumların en yüksek amirinin onayı alınarak emeklilik işlemleri yürürlüğe girer. Talep tarihinden itibaren 1 ay geçtikten sonra da Kurumlar tarafından memurun göreviyle ilişiğinin kesilmesi gerekir. Bu husus 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 48 hükmünde kurala bağlanmıştır.

Madde hükmü şu şekildedir:

"4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların yaşlılık, malüllük veya vazife malüllüğü işlemleri;

.

b) İstek üzerine veya yaş haddi, malüllük veya vazife malüllüğü hallerinde kamu idaresinin en yüksek amirinin,

.

onayı ile tekemmül eder.

. Birinci fıkranın (b) bendine göre emekliye ayrılmak isteyenler için her durumda, istek tarihinden itibaren bir aylık süre sonunda ilişikleri kesilmiş sayılır."

Hak kaybına uğrayan memurunun göreve tekrar başlama talepleri kabul edilebilir mi?

Emeklilik mevzuatlarında, kendi iradelerini kullanarak emeklilik müracaatını yapmış ve emeklilik işlemleri sonuçlanmış olanların, tekrardan göreve dönmelerini sağlayacak bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak, dava konusu olma durumunda emekliye sevk onayından önce, yani emekli olmak istediği tarihten önce emekli olma talebinden vazgeçme talebinin Kurumları tarafından kabul edilmeme durumu ortaya çıktığında mahkemeler genel olarak kişiler lehine kararlar da verilebilmektedir.

Sonuç değerlendirmemiz;

Emekliliğin iptalini isteyen memurun ileriki bir tarihte emekli olacağını belirttiği tarihten önce ve emeklilik talep tarihinden 1 ay geçirmeden önce Kurumuna emeklilik işleminin iptal edilmesini istemesi halinde emeklilik yönündeki işlemlerin iptal olabileceğini,

Ancak, memurun belirttiği emeklilik tarihinde ve bu tarihte emekli edilmesi yönünde emekliye sevk onayı alınırsa emeklilik işleminin yapılması gerektiğini, iptal edilemeyeceğini, değerlendirmekteyiz.

Devlet memurunun hak kaybı yaşamaması için emekli olma müracaatını yapmadan, kendi sosyal güvenlik haklarını öğrenmeleri gerektiğini tavsiye etmekteyiz. Bunun için, her memurun görev yaptığı biriminden/Sosyal Güvenlik Kurumundan;

1- Emekli hizmet toplamını öğrenmesi,

2- Sigortalı veya Bağ-Kurlu hizmetleri olanlar varsa bu hizmetlerini görevde iken birleştirmeye tabi tutulmasını talep etmeleri,

3- Emekli olduğunda derecesi, kademesi, ek göstergesinin ne olacağını öğrenmesi,

4- Emekli olduğunda ne kadar aylık alabilir, ne kadar ikramiye alabilir bu bilgileri de öğrenmesi,

5- Kurumların da ilgililerin bu taleplerini sağlayacak şekilde gerekli bilgileri vermesi,

Hususlarına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyebiliriz.


