Polis Akademisi Öğrencilerinin Tazminat Yükümlülükleri Yeniden Düzenlendi

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINA

BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINDA EĞİTİM-ÖĞRETİM GÖREN

ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK TAZMİNATA

DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Emniyet Teşkilatında görevlendirilmek üzere Polis Akademisi Başkanlığına bağlı eğitim kurumlarında eğitim-öğretim gören öğrencilerden, 3/1/2018 tarihli ve 30290 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği ile belirlenen sağlık sebepleri ve ölüm hariç, mezun olup olmadığına bakılmaksızın mecburi hizmetle yükümlü olduğu süre içinde, istifa edenler veya ilişiğinin kesilmesini gerektiren bir suç işleyenler ya da başka bir sebeple ayrılanlardan yükümlülük sürelerinin eksik kısmı ile orantılı olarak kendilerine Devletçe yapılan öğretim masraflarının yasal faizi ile birlikte tazmin ettirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 15 inci maddesi ile 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun ek 24 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademi: Polis Akademisi Başkanlığını,

b) Fakülte: Polis Akademisine bağlı İç Güvenlik Fakültesini,

c) İntibak eğitimi: Meslek disiplinine uyum sağlamak için verilen eğitimi,

ç) Öğrenci: Polis Akademisine bağlı eğitim kurumlarında eğitim-öğretim gören öğrencileri,

d) Polis eğitim kurumu: Polis Akademisine bağlı İç Güvenlik Fakültesi, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi, polis meslek eğitim merkezleri ve polis meslek yüksekokullarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Tazminata İlişkin Hükümler

Tazminata esas alınacak giderler

MADDE 4- (1) Akademiye bağlı eğitim kurumlarında intibak eğitimini tamamlayan öğrenciler için Ek-1'de yer alan taahhütname ve kefalet senedi düzenlenir. Alınacak tazminatın belirlenmesinde;

a) İaşe giderleri; öğrencilere yıl içerisinde sabah, öğle ve akşam yemekleri için yapılan toplam harcamanın öğrenci sayısına bölümünden elde edilen kısım,

b) Giyim-kuşam ve diğer istihkaklar; ilgili mevzuat hükümleri gereği öğrenciye istihkak olarak verilen tüm malzemelerin toplam bedeli,

c) Öğrenci harçlıkları; öğrencilere yıl içerisinde verilen toplam harçlık tutarı,

ç) Öğrenci taşıma gideri; öğrencilerin yıl içerisinde, hafta sonu ve diğer tüm izinleri ile her türlü sosyal, sportif ve uygulamalı faaliyetleri için yapılan toplam harcamanın ilgili öğrenciye pay olarak düşen kısım,

d) Ek ders, sınav ve uygulamalı eğitim giderleri; o yıl içerisinde yapılan ek ders ücretleri, sınav ücretleri, uygulamalı mesleki eğitim ve uygulamalı eğitim kampı süresindeki giderler ile atış giderleri toplamının, öğrenci sayısına bölünmesi sonucunda bulunacak kısım,

e) Aydınlatma, su, temizlik ve ısıtma giderleri; tesislerin tüm aydınlatma, su, temizlik ve ısıtma giderlerinin öğrenci ve personel toplam sayısına bölümünden elde edilen kısım,

tazminata dahil edilir.

Tazminatın hesaplanması

MADDE 5- (1) Her yıl sonunda, genel bütçeden yapılan ve 4 üncü maddede belirtilen harcamalar toplanır. Eğitim kurumları, yapılan yıllık harcama toplamının bir öğrenciye düşen kısmını hesaplayarak bu kalemlere ait o yılın harcama tutarını belirler ve onay için Akademiye sunar. Onaylanan bu tutar, o yıla ait tazminat tutarı olarak öğrencilere duyurulur.

(2) Toplam tazminat tutarı, tazminatı hesaplanacak öğrencinin geçmiş yıllara ait tazminat tutarlarının toplanması ile bulunur. Öğrencinin eğitime ilk başladığı yıla ait tazminat tutarı, öğrencinin eğitime devam ettiği gün sayısının tüm yıla oranlanmasıyla; öğrencinin eğitim kurumundan ayrıldığı yıla ait tazminat tutarı ise ayrıldığı tarihe kadar 4 üncü maddede belirtilen kalemlerden yapılan harcamalardan kendi payına düşen tutarın hesaplanması ile bulunur.

(3) Öğrencilerden, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği ile belirlenen sağlık sebepleri ve ölüm hariç, mezun olup olmadığına bakılmaksızın mecburi hizmetle yükümlü olduğu süre içinde, istifa edenlere veya ilişiğinin kesilmesini gerektiren bir suç işleyenlere ya da başka bir sebeple ayrılanlara, mecburi hizmet yükümlülük sürelerinin eksik kalan kısmı ile orantılı olarak kendilerine yapılan öğretim masraflarının yasal faizi ile birlikte 4 üncü maddedeki giderleri kapsayacak biçimde hesaplanır.

Taahhütname ve kefalet senedi tutarının belirlenmesi

MADDE 6- (1) Kefalet tutarı, her yıl 4 üncü maddedeki giderler ve Türkiye İstatistik Kurumu tarafından o yılın ocak ayında açıklanan Tüketici Fiyat Endeksinin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimin yüzde oranı ve eğitimin azami süresi dikkate alınarak eğitim kurumu tarafından hesaplanır. Hesaplanan maliyet, kefalet tutarı olarak belirlenir. Eğitim kurumu tarafından belirlenen tutar onay için Akademiye sunulur. Onaylanan tutar üzerinden hazırlanan taahhütname ve kefalet senedi, eğitim kurumlarına yeni alınacak öğrenci/kanuni temsilcileri ve kefillerince imzalanıp notere tasdik ettirilir.

Tazminatın ödenmesi

MADDE 7- (1) 5 inci maddeye göre hesaplanan tazminat, yasal faiz ve masraflar asıl borçlu olarak öncelikle reşit ise öğrencilere değilse velilerine, asıl borçludan alınamaması durumunda ise kefalet sözleşmesinde yer alan kefillerden müteselsilen tazmin ettirilir.

(2) Emniyet Teşkilat Kanununun ek 1 inci maddesi gereğince yapılan eğitim sonu sınavından başarısız olanlardan tazminat alınmaz.

(3) Polis meslek yüksekokullarından Fakülteye dikey geçiş yapan öğrencilerden;

a) Fakülte eğitim-öğretiminde başarısız olup ilişiği kesilenler, Polis Yükseköğretim Kanununun 16 ncı maddesi gereğince polis memurluğu kadrosuna atanmayı tercih etmeleri halinde Fakültede kendisine yapılan masraflardan sorumlu tutulmazlar.

b) Fakülte eğitim-öğretiminde başarısız olup ilişiği kesilenler, polis memurluğu kadrosuna atanmayı tercih etmeleri ya da zorunlu hizmet süresini tamamlamadan meslekten ayrılmaları halinde, polis meslek yüksekokulunda ve Fakültede kendisine yapılan masraflardan sorumlu tutulurlar.

(4) Öğrenciler için tahakkuk eden tazminata ilişkin olarak 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen faiz oranı sarf tarihinden tahsil tarihine kadar olan döneme ilişkin uygulanır.

Tahakkuk öncesi işlemler

MADDE 8- (1) Öğrencinin ilişiğinin kesilmesi ve tazminat hesabının yapılması ile ilgili eğitim kurumu, ilişik kesmeye yetkili kurul ya da makam kararının ardından tazminat hesabı yaparak muhasebeleştirmeye esas belgelerin birer nüshasını ilgili muhasebe birimine göndererek borçluları adına kayda alınmasını ister.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 9- (1) 21/2/2016 tarihli ve 29631 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğü Adına Polis Akademisi Başkanlığına Bağlı Eğitim Kurumları ile Diğer Fakülte ve Yüksekokullarda Okuyan Öğrencilerden Alınacak Tazminata Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 10- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

