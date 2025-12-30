Gazze'nin sesi Ebu Ubeyde şehit oldu

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana artırdığı soykırım saldırılarına karşı ümmetin onurunu müdafaa eden ve sesi olan, İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin Ağustos ayında şehit olduğu iddia edilmişti.

Hamas'ın askeri kanadı yeni sözcüsüyle paylaştığı videoda, üst düzey birçok şehidin ismini anarken, vicdanlı her insanın gönlünde taht kuran Ebu Ubeyde'nin de şehit olduğunu dün doğruladı.

Yeni sözcünün, Ebu Ubeyde'nin şehadet haberinin duyururken kullandığı sözler şunlar oldu: "Bu makamda oturuyorsam, sen şehit olmuşsun diyedir. Bu makamın asıl sahibi sensin. Ümmetin güçlü sesi, ne büyüksün ki ey şehit kumandan Ebu Ubeyde; Kudüs'ün, direnişin ve Filistin halkının nabzıydın sen. Ümmetin evlatlarında sinelere kazınan derin etkiler bıraktın. Bir vakit olsun dahi, hiçbir güçlük altında halkının davasını bırakmadın. Bugün seni, ümmetimizin şehitler kervanına uğurluyoruz. Hakiki ismin ve künyen ile birlikte: Şehit Komutan Huzeyfe Semir Abdullah el-Kehlüt..."