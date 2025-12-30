Karda mahsur kalan araç ekiplerin yardımıyla kurtarıldı
Elazığ'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkan hafif ticari araç, ekiplerin çalışmalarıyla kurtarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2025 08:32, Son Güncelleme : 30 Aralık 2025 08:32
Merkeze bağlı Sakabaşı köyü yolunda kar ve buzlanma nedeniyle kayarak yoldan çıkan hafif ticari araç karda mahsur kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi.
Ekipler, halat bağladıkları aracı dozer ve ekskavatör yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.
Bölgede yol güvenliği sağlanırken, sürücülerin dikkatli olmaları ve kış şartlarına uygun lastiklerle yola çıkmaları uyarısı yapıldı.