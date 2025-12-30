30 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.30)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bingöl'ün Değerleri Buluşması ve ödül törenine katılacak, Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak, Yunus Emre Anadolu Lisesi ile İskender Demircioğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılışlarına ve Kentpark temel atma törenine iştirak edecek.

(Bingöl/09.30-15.45)

3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kahire'de Yeni Giza Üniversitesi Hastanesi Açılış Töreni'ne katılacak, Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği'ni ziyaret edecek.

(Kahire)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sarıyer-Kilyos Tüneli inşaatında incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması gerçekleştirecek.

(İstanbul/11.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılı yoksulluk ve yaşam koşulları istatistiklerini, kasım ayı iş gücü ile aralık ayı ekonomik güven endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan 3 polis memuru için Yalova Emniyet Müdürlüğü Ana Hizmet Binası önünde tören düzenlenecek.

(Yalova/09.30)

SPOR

1- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın on ikinci haftasında; A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Almanya'nın Veolia Towers takımını konuk edecek, B Grubu'nda Türk Telekom ise Karadağ'ın Buducnost VOLI ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00/Podgorica/21.00)

2- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta maçları yapılacak. OGM Ormanspor-Beşiktaş BOA, Nesibe Aydın-Dardanel Çanakkale Belediyespor, Melikgazi Kayseri Basketbol-Galatasaray Çağdaş Faktoring ve ÇİMSA ÇBK Mersin-BOTAŞ karşılaşmaları oynanacak.

(Ankara/15.00/16.00/Kayseri/17.30/Mersin/19.30)