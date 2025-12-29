TKDK yabancı dil bilen 42 uzman personel alacak

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yayımlanan ilana göre; veterinerlik, ziraat mühendisliği, gıda mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, makine mühendisliği, endüstri mühendisliği, inşaat mühendisliği, mimarlık, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat/ekonomi, ekonometri, maliye, işletme, uluslararası ilişkiler ile çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümlerinden mezun olan adaylar başvuru yapabilecek.

TKDK, 12 İlde İstihdam Edecek

Alımı yapılacak uzman personeller; Ağrı, Ardahan, Erzincan, Erzurum, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Mardin, Muş, Şanlıurfa, Van ve Yozgat illerinde istihdam edilecek.

KPSS ve Yabancı Dil Şartı

Adayların 2024 KPSS Lisans sınavından en az 70 puan almış olmaları gerekiyor. Başvuruların ardından, KPSS puanına göre en yüksek puanlı adaylar arasından kadro sayısının 5 katı aday yazılı sınava çağrılacak.

Başvuracak adayların ayrıca son beş yıl içinde İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde YDS ya da e-YDS'den en az 70 puan almış olmaları şartı aranıyor.

Yaş ve Tecrübe Şartı

İlana göre adayların, yükseköğrenimlerini tamamladıktan sonra en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmaları ve yarışma sınavı ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor.

Başvurular Kariyer Kapısı Üzerinden

Sınava başvurular 31 Aralık 2025 - 9 Ocak 2026 tarihleri arasında https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim adresi üzerinden yapılacak.

İlanın tamamını görmek için:

https://ilan.memurlar.net/ilan/83383/