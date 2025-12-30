21 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonunda 357 gözaltı
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Afyonkarahisar'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 18 yaralı
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
EPDK 2026 elektrik bedellerini belirledi
Bakanlık bir temizlik ürününün satışını yasakladı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
IBAN'a para transferinde alt sınır olan 200 bin TL değişiyor
Enflasyona göre 3 farklı memur maaşı tablosu
İngiliz siyasetçi: Türkiye 'sistemler sistemini' kurdu
Para puanların silinmesi yasal mı? Geri talep edebilirsiniz
Hayalet Sınıflar: 48 Okul Kapatıldı, 300 Milyon TL Ceza Kesildi
Harç ve vergi artışında indirim kapıda
Erden Timur tutuklandı
Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakkını teslim edelim, Suriye'yi kurtardı
Eğitime kar engeli: İşte yarın okulların tatil edildiği iller
İstanbul'a 5 kilometre uzunluğunda yeni metro hattı geliyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri başladı
TCMB'den kredi kartı analizi: 'Aşırı limit' borçluluğu artırıyor
THY: Arnavutluk'a uçak hibesi söz konusu değil!
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklandı
'Saadettin Saran'ın testi temiz çıktı' iddiasına Başsavcılıktan açıklama
İstinaf, Fatih Altaylı'nın tahliyesine karar verdi
İki bakanlıktan iş birliği: Kütüphaneler okul dışı eğitim üssü oldu
Öğretmenler hakkında asılsız şikayette bulunanlar Savcılığa bildirilecek
Aralık enflasyonu 5 Ocak'ta açıklanacak
TKDK yabancı dil bilen 42 uzman personel alacak
'Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli gözaltında'
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu. 6 terörist öldürüldü
Yeni yılda ekmeğin fiyatına zam gelecek mi?
İstanbul'da yılbaşı önlemleri: 50 bin personel sahada

İstanbul Valiliği, 2026 yılının huzur içinde karşılanması amacıyla kent genelinde 1661 noktada 7 bin 225 kara aracı, 37 deniz unsuru, 4 helikopter ve toplam 50 bin 427 personelin etkin ve yoğun denetimler yapacağını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2025 09:13, Son Güncelleme : 30 Aralık 2025 09:24
İstanbul Valiliği, yılbaşında görev yapacak ekipleri ve kentteki önlemleri duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'un 2026 yılını huzur içinde karşılayabilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

Alışveriş merkezleri, havalimanları, otogar ve toplu taşıma araçlarına ait istasyonlar ile yeni yıl kutlaması yapılacak meydanlar, alanlar ve eğlence yerleri başta olmak üzere şehrin tamamında emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin görev başında olacağı bildirilen açıklamada, "1661 noktada 7 bin 225 kara aracı, 37 deniz unsuru, 4 helikopter ve toplam 50 bin 427 personel etkin ve yoğun denetimler yapacaktır. Bütün hastanelerimiz 24 saat sağlık hizmeti vermeye devam edecek, 112 Acil Sağlık Hizmetleri, komuta merkezi ve 340 istasyonda görevli 1304 sağlık personeliyle görevinin başında olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Ekipler tehlikelere karşı teyakkuz halinde olacak

Açıklamada, AFAD, AKOM, itfaiye birimlerinin yangın ve benzeri tehlikelere karşı teyakkuz halinde bulunacağı aktarılarak şunlar kaydedildi:

"Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, 813 personelle gıda ve hijyen denetimlerini sürdürecektir. Ticaret Müdürlüğümüz, 90 personelden oluşan 33 ekiple vatandaşlarımızın ekonomik çıkarlarını korumak, fahiş fiyat nedeniyle olası mağduriyetleri engellemek için denetimlerine devam edecektir. Büyükşehir ve ilçe belediye zabıta ekipleri, denetim ve kontrollerini etkin bir şekilde gerçekleştirecektir. Telefon, elektrik, su, doğalgaz kesinti ve arızalarına karşı ilgili kurumlarca gerekli önlemler alınacaktır. Ağır tonajlı araçlar ile iş makinelerinin Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu ve Kadıköy ilçelerine girişleri 31 Aralık Çarşamba günü sabah saat 08.00'den 1 Ocak Perşembe saat 12.00'ye kadar yasaklanmıştır."

