İsrail Somaliland'i tanımıştı. Somali Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor

İsrail, 27 aralık 2025 tarihinde, Somali'nin bir parçası olan Somaliland'i "bağımsız devlet" olarak tanımıştı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'in Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanıdığı yönünde yaptığı açıklamanın Tel Aviv yönetiminin hukuk dışı eylemlerinin yeni bir örneğini teşkil ettiğini bildirmişti.

Somali Cumhurbaşkanı, Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Mahmud'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, yarın Türkiye'yi ziyarette bulunacağını belirtti.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, paylaşımında şunları kaydetti:

"Görüşmelerde, Türkiye ile Somali arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecektir. Yapılacak görüşmelerde ayrıca, Somali'nin terörle mücadelesindeki son durum, Somali Federal Hükümeti'nin ulusal birliği sağlama yönünde attığı adımlar ve bölgesel gelişmeler de ele alınacaktır."

Önemli not: Türkiye 2024 yılının Aralık ayında, Afrika Boynuzu ülkelerinden Etiyopya ile Somali arasında bir süredir devam eden Somaliland krizinin çözümü için arabuluculuk yapmış ve tarafları İstanbul'da bir araya getirmişti.