Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakkını teslim edelim, Suriye'yi kurtardı
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Eğitime kar engeli: İşte yarın okulların tatil edildiği iller
Erden Timur tutuklandı
İstanbul'a 5 kilometre uzunluğunda yeni metro hattı geliyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri başladı
TCMB'den kredi kartı analizi: 'Aşırı limit' borçluluğu artırıyor
THY: Arnavutluk'a uçak hibesi söz konusu değil!
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklandı
'Saadettin Saran'ın testi temiz çıktı' iddiasına Başsavcılıktan açıklama
İstinaf, Fatih Altaylı'nın tahliyesine karar verdi
İki bakanlıktan iş birliği: Kütüphaneler okul dışı eğitim üssü oldu
Öğretmenler hakkında asılsız şikayette bulunanlar Savcılığa bildirilecek
Aralık enflasyonu 5 Ocak'ta açıklanacak
TKDK yabancı dil bilen 42 uzman personel alacak
'Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli gözaltında'
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu. 6 terörist öldürüldü
Yeni yılda ekmeğin fiyatına zam gelecek mi?
MEB'den Hayalet Sınıf Kurulan 48 Özel Okula Ruhsat İptali
Memur ve emekli zamları ne kadar olacak?
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'nin en pahalı ve ucuz şehirleri!
Sivil havacılıkta uygulanacak idari para cezaları belli oldu
Akran zorbalığını ekranlar tetikliyor
Meteoroloji'den kuvvetli kar, fırtına ve buzlanma uyarısı
Tesla ve Amazon Türkiye'yi üs yapıyor
13 il ve 41 ilçede eğitime ara!
11 ayda 2 bin 329 can kaybı: İşte kazaların en büyük nedeni!
TBMM'den 'çocuk kalkanı' raporu: İşte 162 maddelik eylem planı
Öğretmen sadece 'bilen' değil, 'yol gösteren' olmalı!
CTE: Denetimli serbestlik cezasızlık değil
İsrail Somaliland'i tanımıştı. Somali Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor

İsrail'in Somali'nin bir parçası olan Somaliland'i geçen hafta "bağımsız devlet" olarak tanıma kararı almıştı. Bu karara Türkiye başta olmak üzere Orta Doğu ve Afrika ülkeleri ile uluslararası örgütlerden art arda tepki açıklamaları yapıldı. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ise 30 Aralık 2025 tarihinde Türkiye'ye gelecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Aralık 2025 00:50, Son Güncelleme : 30 Aralık 2025 00:56
İsrail, 27 aralık 2025 tarihinde, Somali'nin bir parçası olan Somaliland'i "bağımsız devlet" olarak tanımıştı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'in Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanıdığı yönünde yaptığı açıklamanın Tel Aviv yönetiminin hukuk dışı eylemlerinin yeni bir örneğini teşkil ettiğini bildirmişti.

Somali Cumhurbaşkanı, Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Mahmud'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, yarın Türkiye'yi ziyarette bulunacağını belirtti.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, paylaşımında şunları kaydetti:

"Görüşmelerde, Türkiye ile Somali arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecektir. Yapılacak görüşmelerde ayrıca, Somali'nin terörle mücadelesindeki son durum, Somali Federal Hükümeti'nin ulusal birliği sağlama yönünde attığı adımlar ve bölgesel gelişmeler de ele alınacaktır."

Önemli not: Türkiye 2024 yılının Aralık ayında, Afrika Boynuzu ülkelerinden Etiyopya ile Somali arasında bir süredir devam eden Somaliland krizinin çözümü için arabuluculuk yapmış ve tarafları İstanbul'da bir araya getirmişti.

