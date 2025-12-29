Kabine üyelerinden Yalova'da şehit olan polisler için başsağlığı mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, "Yalova ilimizde DEAŞ terör örgütü üyelerinin bulunduğu eve yapılan operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir. Aziz şehitlerimizin ruhu şad, kederli ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Tedavisi devam eden yaralı polislerimizin en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Terörle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Aziz milletimizin başı sağ olsun." mesajını paylaştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, mesajında "Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda şehit olan kahraman polis memurlarımıza Allah'tan rahmet; kıymetli ailelerine ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Yaralanan polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyor, milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kahramanlarımızın mekanları cennet, makamları ali olsun." sözlerini sarf etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, mesajında, Yalova'daki DEAŞ operasyonu sırasında çıkan çatışmada şehit olan polislere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, çatışmada yaralanan polislere ve bekçilere de acil şifa diledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya mesajında, "Bu sabah Yalova'da DEAŞ'lı teröristlerce düzenlenen hain saldırıda 3 kahraman polisimiz, İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şehit oldu. Kahraman şehitlerimize rahmet; acılı ailelerimize, emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları ali olsun." ifadelerine yer verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, mesajında, "Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine, yakınlarına, emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır temenni ediyorum. Operasyonda yaralanan polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Terörle mücadelede canı pahasına görev yapan tüm güvenlik güçlerimizin daima yanındayız." açıklamasını yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Yalova'da gerçekleştirilen DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit olan kahraman polislerimize yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Ayrıca çatışmada yaralanan polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah." mesajını paylaştı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, mesajında, "Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralanan güvenlik güçlerimize acil şifalar diliyorum. Devletimiz, milletimizin huzurunu hedef alan tüm terör örgütleriyle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Milletimizin ve emniyet teşkilatımızın başı sağ olsun." ifadesini kullandı.