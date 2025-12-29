Eğitime kar engeli: İşte yarın okulların tatil edildiği iller
Adli Olaylar

İzmir'de 'kooperatif' soruşturmasında 7 şüpheliye tutuklama talebi

İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'nde "zimmet" iddialarına yönelik başlatılan soruşturmada aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ile eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 7 kişi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2025 20:28, Son Güncelleme : 29 Aralık 2025 20:31
Yazdır
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik "zimmet" iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.

Gözaltına alınan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile diğer 8 şüpheli savcılıkça sorgulandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasındaki "kooperatif" davasında tutuklu bulunan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) savcı tarafından ifadeleri alındı.

Savcılıktaki işlemleri sonrası Soyer, Aslanoğlu ve Kaya'nın yanı sıra İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi yönetim kurulu üyesi 4 kişi tutuklama, diğer 4 şüpheli de adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Başsavcılık, bilirkişi raporları doğrultusunda sorumlulukları tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermiş, 27 Aralık'ta aralarında Aslanoğlu ile kooperatifin yönetim kurulu üyelerinin bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmış, 2 şüphelinin yakalamasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtilmişti.

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamındaki "kooperatif" davasında Soyer ve Kaya tutuklu yargılanırken, Aslanoğlu 14 Ekim'de tahliye edilmişti.

