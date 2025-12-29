Şanlıurfa'da kanala uçan otomobildeki 3 çocuğun cesedine ulaşıldı

Eğitime kar engeli: İşte yarın okulların tatil edildiği iller
Eğitime kar engeli: İşte yarın okulların tatil edildiği iller
75.000 TL'ye varan %0 faizli krediniz Enpara'da!
75.000 TL'ye varan %0 faizli krediniz Enpara'da!
Sponsorlu İçerik
'Saadettin Saran'ın testi temiz çıktı' iddiasına Başsavcılıktan açıklama
'Saadettin Saran'ın testi temiz çıktı' iddiasına Başsavcılıktan açıklama
İstinaf, Fatih Altaylı'nın tahliyesine karar verdi
İstinaf, Fatih Altaylı'nın tahliyesine karar verdi
İki bakanlıktan iş birliği: Kütüphaneler okul dışı eğitim üssü oldu
İki bakanlıktan iş birliği: Kütüphaneler okul dışı eğitim üssü oldu
Öğretmenler hakkında asılsız şikayette bulunanlar Savcılığa bildirilecek
Öğretmenler hakkında asılsız şikayette bulunanlar Savcılığa bildirilecek
Aralık enflasyonu 5 Ocak'ta açıklanacak
Aralık enflasyonu 5 Ocak'ta açıklanacak
TKDK yabancı dil bilen 42 uzman personel alacak
TKDK yabancı dil bilen 42 uzman personel alacak
'Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli gözaltında'
'Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli gözaltında'
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu. 6 terörist öldürüldü
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu. 6 terörist öldürüldü
Yeni yılda ekmeğin fiyatına zam gelecek mi?
Yeni yılda ekmeğin fiyatına zam gelecek mi?
MEB'den Hayalet Sınıf Kurulan 48 Özel Okula Ruhsat İptali
MEB'den Hayalet Sınıf Kurulan 48 Özel Okula Ruhsat İptali
Memur ve emekli zamları ne kadar olacak?
Memur ve emekli zamları ne kadar olacak?
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'nin en pahalı ve ucuz şehirleri!
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'nin en pahalı ve ucuz şehirleri!
Sivil havacılıkta uygulanacak idari para cezaları belli oldu
Sivil havacılıkta uygulanacak idari para cezaları belli oldu
Akran zorbalığını ekranlar tetikliyor
Akran zorbalığını ekranlar tetikliyor
Meteoroloji'den kuvvetli kar, fırtına ve buzlanma uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli kar, fırtına ve buzlanma uyarısı
Tesla ve Amazon Türkiye'yi üs yapıyor
Tesla ve Amazon Türkiye'yi üs yapıyor
'Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk kura çekimi bugün
'Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk kura çekimi bugün
13 il ve 41 ilçede eğitime ara!
13 il ve 41 ilçede eğitime ara!
11 ayda 2 bin 329 can kaybı: İşte kazaların en büyük nedeni!
11 ayda 2 bin 329 can kaybı: İşte kazaların en büyük nedeni!
TBMM'den 'çocuk kalkanı' raporu: İşte 162 maddelik eylem planı
TBMM'den 'çocuk kalkanı' raporu: İşte 162 maddelik eylem planı
Öğretmen sadece 'bilen' değil, 'yol gösteren' olmalı!
Öğretmen sadece 'bilen' değil, 'yol gösteren' olmalı!
CTE: Denetimli serbestlik cezasızlık değil
CTE: Denetimli serbestlik cezasızlık değil
Sibirya soğukları Türkiye'yi etkisi altına alıyor!
Sibirya soğukları Türkiye'yi etkisi altına alıyor!
Tekstil ve hazır giyimde kriz derinleşti: 2026 zor geçecek
Tekstil ve hazır giyimde kriz derinleşti: 2026 zor geçecek
TCMB 2026 takvimi açıklandı
TCMB 2026 takvimi açıklandı
DMM'den Özel'in 'İHA düşürülmesi' ile ilgili iddialarına açıklama
DMM'den Özel'in 'İHA düşürülmesi' ile ilgili iddialarına açıklama
500 bin konut kura maratonu başlıyor: İşte il il kura takvimi!
500 bin konut kura maratonu başlıyor: İşte il il kura takvimi!
Gökyüzünde 'tanımlanamayan cisim' alarmı: Jetler havalandı iddiası!
Gökyüzünde 'tanımlanamayan cisim' alarmı: Jetler havalandı iddiası!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Şanlıurfa'da kanala uçan otomobildeki 3 çocuğun cesedine ulaşıldı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, tahliye kanalına devrilen otomobil ve içerisindeki 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp sürücüyü arama çalışmaları ise devam ediyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2025 16:37, Son Güncelleme : 29 Aralık 2025 16:42
Yazdır
Şanlıurfa'da kanala uçan otomobildeki 3 çocuğun cesedine ulaşıldı

Olay, Şanlıurfa'nın Haran ilçesine bağlı Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, okulların tatil olduğunu öğrenen baba Halil Gündüz, çocuklarını ve yeğenlerini Şanlıurfa merkezde yatılı olarak kaldıkları okuldan alıp evine dönmek istedi. Evine yaklaşan Gündüz, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Tahliye kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken baba Haili Gündüz ile oğlu Ali Gündüz, yeğeni Mustafa Gündüz ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi suya gömülen otomobilden çıkamadı.

Kayıp 3 kişinin cesedi bulundu

Yaşanan olay sonrası bölgeye dalgıç polis, UMKE, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu otomobile ulaştı. Halat bağlanarak vinç yardımıyla çıkartılan otomobilin sürücüsüne ulaşılamazken oğlu Ali Gündüz ile yeğenleri Ömer Gündüz ve Mustafa Gündüz'ün cesedine ulaşıldı.

Acı haberi vali duyurdu

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, olay yerinde yaptığı açıklamada 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, kayıp sürücüyü arama çalışmalarının ise devam ettiğini belirtti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber