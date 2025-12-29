Ankara'da 9 ilçede su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacak

ASKİ'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, son dönemde etkisini sürdüren kuraklığın su temin sistemlerinde zaman zaman geçici aksaklıklara yol açtığı belirtildi.

Açıklamaya göre, Kahramankazan, Keçiören, Pursaklar, Polatlı, Sincan, Çankaya, Mamak, Yenimahalle ve Kalecik ilçelerinde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanabilecek.

Su kesintileri, Kahramankazan'da akşam saatlerinde sona erecek, Keçiören ve Çankaya'da ise 23.55'e kadar sürecek.

Pursaklar ve Yenimahalle'de yarın gece 02.00'ye, Mamak'ta 07.00'ye, Sincan'da ise 12.00'ye kadar bazı mahallelere su verilemeyecek.