Bankaların net karı açıklandı

Eğitime kar engeli: İşte yarın okulların tatil edildiği iller
Eğitime kar engeli: İşte yarın okulların tatil edildiği iller
75.000 TL'ye varan %0 faizli krediniz Enpara'da!
75.000 TL'ye varan %0 faizli krediniz Enpara'da!
Sponsorlu İçerik
Öğretmenler hakkında asılsız şikayette bulunanlar Savcılığa bildirilecek
Öğretmenler hakkında asılsız şikayette bulunanlar Savcılığa bildirilecek
Aralık enflasyonu 5 Ocak'ta açıklanacak
Aralık enflasyonu 5 Ocak'ta açıklanacak
TKDK yabancı dil bilen 42 uzman personel alacak
TKDK yabancı dil bilen 42 uzman personel alacak
'Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli gözaltında'
'Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli gözaltında'
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu. 6 terörist öldürüldü
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu. 6 terörist öldürüldü
Yeni yılda ekmeğin fiyatına zam gelecek mi?
Yeni yılda ekmeğin fiyatına zam gelecek mi?
MEB'den Hayalet Sınıf Kurulan 48 Özel Okula Ruhsat İptali
MEB'den Hayalet Sınıf Kurulan 48 Özel Okula Ruhsat İptali
Memur ve emekli zamları ne kadar olacak?
Memur ve emekli zamları ne kadar olacak?
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'nin en pahalı ve ucuz şehirleri!
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'nin en pahalı ve ucuz şehirleri!
Sivil havacılıkta uygulanacak idari para cezaları belli oldu
Sivil havacılıkta uygulanacak idari para cezaları belli oldu
Akran zorbalığını ekranlar tetikliyor
Akran zorbalığını ekranlar tetikliyor
Meteoroloji'den kuvvetli kar, fırtına ve buzlanma uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli kar, fırtına ve buzlanma uyarısı
Tesla ve Amazon Türkiye'yi üs yapıyor
Tesla ve Amazon Türkiye'yi üs yapıyor
'Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk kura çekimi bugün
'Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk kura çekimi bugün
13 il ve 41 ilçede eğitime ara!
13 il ve 41 ilçede eğitime ara!
11 ayda 2 bin 329 can kaybı: İşte kazaların en büyük nedeni!
11 ayda 2 bin 329 can kaybı: İşte kazaların en büyük nedeni!
TBMM'den 'çocuk kalkanı' raporu: İşte 162 maddelik eylem planı
TBMM'den 'çocuk kalkanı' raporu: İşte 162 maddelik eylem planı
Öğretmen sadece 'bilen' değil, 'yol gösteren' olmalı!
Öğretmen sadece 'bilen' değil, 'yol gösteren' olmalı!
CTE: Denetimli serbestlik cezasızlık değil
CTE: Denetimli serbestlik cezasızlık değil
Sibirya soğukları Türkiye'yi etkisi altına alıyor!
Sibirya soğukları Türkiye'yi etkisi altına alıyor!
Tekstil ve hazır giyimde kriz derinleşti: 2026 zor geçecek
Tekstil ve hazır giyimde kriz derinleşti: 2026 zor geçecek
TCMB 2026 takvimi açıklandı
TCMB 2026 takvimi açıklandı
DMM'den Özel'in 'İHA düşürülmesi' ile ilgili iddialarına açıklama
DMM'den Özel'in 'İHA düşürülmesi' ile ilgili iddialarına açıklama
500 bin konut kura maratonu başlıyor: İşte il il kura takvimi!
500 bin konut kura maratonu başlıyor: İşte il il kura takvimi!
Gökyüzünde 'tanımlanamayan cisim' alarmı: Jetler havalandı iddiası!
Gökyüzünde 'tanımlanamayan cisim' alarmı: Jetler havalandı iddiası!
Fenerbahçe'de Sadettin Saran seçime gidebilir iddiası
Fenerbahçe'de Sadettin Saran seçime gidebilir iddiası
İki ilde uyuşturucu operasyonu: Veyis Ateş dahil 17 gözaltı
İki ilde uyuşturucu operasyonu: Veyis Ateş dahil 17 gözaltı
Eğitimde yapay zeka devrimi: MEBİ 3,3 milyon öğrenciye ulaştı
Eğitimde yapay zeka devrimi: MEBİ 3,3 milyon öğrenciye ulaştı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bankaların net karı açıklandı

BDDK'nın açıkladığı Kasım 2025 verilerini açıkladı. Sektörün toplam aktif büyüklüğü 44,9 trilyon TL'ye ulaşırken, 2024 yıl sonuna göre artış 12,3 trilyon TL oldu. Krediler ve menkul değerlerde güçlü artış dikkat çekerken, mevduat hacmi de yüzde 37,9 yükseldi. Aynı dönemde sektörün net karı 842,8 milyar TL olarak kaydedildi. Takipteki kredi oranı yüzde 2,43 seviyesinde gerçekleşirken, sermaye yeterliliği oranı yüzde 19,20 ile güçlü görünümünü korudu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Aralık 2025 15:11, Son Güncelleme : 29 Aralık 2025 15:12
Yazdır
Bankaların net karı açıklandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Kasım 2025 dönemine ilişkin Türk bankacılık sektörü verilerini kamuoyuyla paylaştı.

BDDK tarafından yapılan açıklamaya göre, bankaların kuruma bildirdiği veriler doğrultusunda sektörün toplam aktif büyüklüğü 44 trilyon 967 milyar 721 milyon TL seviyesine ulaştı.

Böylece aktif toplamı, 2024 yıl sonuna kıyasla 12 trilyon 300 milyar 40 milyon TL artış kaydetti.

BDDK'nin konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

Bankalar tarafından Kurumumuza raporlanan verilere göre; Kasım 2025 döneminde Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü 44.967.721 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Sektörün aktif toplamı 2024 yılsonuna göre 12.300.040 milyon TL artmıştır. Kasım 2025 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 22.174.514 milyon TL, menkul değerler 6.902.391 milyon TL'dir.

2024 yılsonuna göre sektörün;

  • - Aktif toplamı yüzde 37,7,
  • - Krediler toplamı yüzde 38,1,
  • - Menkul değerler toplamı yüzde 32,1

oranında artmıştır. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 2,43 olmuştur.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2024 yılsonuna göre yüzde 37,9 artışla 26.069.621 milyon TL olmuştur.

2024 yılsonuna göre özkaynak toplamı yüzde 34,8 artışla 3.919.865 milyon TL olurken, Kasım 2025 döneminde sektörün dönem net karı 842.845 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 19,20 seviyesinde bulunmaktadır.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber