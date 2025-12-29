Tüm sözleşmeli alımlar KPSS merkezi yerleştirme kılavuzunda olmalı!

Kamu kurumlarında memur ve sözleşmeli personel alımlarında uygulanan dağınık ilan sistemi, özellikle yüksek KPSS puanı alan adayların aynı dönemde çok sayıda ilana başvurmasına neden oluyor. Bu durum, atama süreçlerinin uzamasına ve bazı kadroların boş kalmasına yol açarken, çözüm olarak tüm personel alımlarının KPSS merkezi yerleştirme kılavuzunda yapılması öneriliyor.

Sözleşmeli Personel Alımlarında Çifte Uygulama Sorunu

Hali hazırdaki uygulamaya göre, kamu kurumları hem memur hem de sözleşmeli personel alım ilanları yayınlayabilmektedir. Üstelik kimi ilanlar KPSS merkezi tercih kılavuzunda yayımlanırken kimi ilanlar ise kurumsal düzeyde yayınlanabilmektedir.

2025 Düzenlemesi Önemli Bir Adım Oldu

2025 yılında yapılan düzenlemeyle, kamu kurumlarının sözleşmeli personel alımlarının da, ÖSYM'nin yürüttüğü KPSS tercih kılavuzlarında yer almasına imkan sağlandı. Detaylı haber için tıklayınız. 2025/2 KPSS tercih kılavuzunda, memur ve KİT sözleşmeli pozisyonlarının yanı sıra, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, SGK Başkanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 4/B sözleşmeli personel pozisyonları yer aldı.

Aynı Dönemde Çok Sayıda İlan Kadroları Boş Bırakıyor

Ancak kurumsal düzeydeki sözleşmeli personel alım ilanları hala yayınlanmaya devam edilmektedir. Başvuru tarihleri aynı döneme denk gelen çok sayıda kamu kurumunun ilanı yayınlanabilmekte, bu durumda yüksek puan alan adaylar tüm ilanlara başvuru yaparak bir çok kadronun boş kalmasınja neden olmaktadır.

Merkezi Yerleştirme Sayısı Artırılmalı

Kamu kurumlarının ilana çıktığı bir deta kadronun dahi boş kalmasının önüne geçebilmek için ilanların KPSS merkezi yerleştirmelerinde yayınlanması sağlanmalıdır. Bunun içinde yıl içinde yapılan iki adet KPSS merkezi yerleştirme işlemi sayısı, atama işlemlerinin tekemmül ettirilme süresi dikkate alınarak, artırılmalıdır.

2025/2 KPSS Merkezi yerleştirmelerinde 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarının yer alması çok büyük gelişme olup, bunun teşvik edilerek kamu personel alım sürecinin iyileştirilmesine devam edilmelidir.

Yetki ve Sorumluluk Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünde

1 nolu CBK'nın 8. maddesinde "k) (Ek bent: 21.04.2021 - 73 s. CB. Kararnamesi/1. md.) Kamu personel istihdam planlaması ile personel alım ve yerleştirilmesinde uygulanacak usul ve esasların belirlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, kamu kurum ve kuruluşlarındaki istihdam ilanlarının kamuoyu ile etkin ve şeffaf biçimde paylaşılmasını sağlamak," hükmü yer almakta olup, bu konudaki görev Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünde bulunduğu görülmektedir.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğince 2025 yılında tüm kamu kurumlarına bir yazı yazılarak, 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarının da merkezi KPSS tercih kılavuzunda yer alabileceği hatırlatılmış ancak bu konuda zorlayıcı bir uygulama öngörülmemiştir. 2026 yılında, yıllardır yaşanmakta olan sorunun çözümü için, tüm kamu kurumu personel alım ilanlarının tek bir kılavuzda yer almasını sağlayan düzenlemeyi hayata geçirmek gerekmektedir.

Cumhurbaşkanlığının ilgili idari makamlarının yaşanan bu sorunu 2026 çözmelerini umut ediyoruz.

