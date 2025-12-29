HÜRJET'ten 2,6 milyar avroluk ihracat başarısı

İspanya Entegre Gelişmiş Uçuş Eğitim Sistemi kapsamında İspanya Hava ve Uzay Kuvvetlerinin eğitim uçağı ihtiyacını karşılamak üzere HÜRJET Jet Eğitim Uçağı seçilerek, TUSAŞ-AIRBUS ortaklığı ile İspanya Savunma Bakanlığı arasında sözleşme imzalandı.

TUSAŞ tesislerinde üretilecek HÜRJET'lerin teslimatlarının 2028 yılının son çeyreğinde başlaması ve 2036 yılına kadar devam etmesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün yaptığı açıklamada, "HÜRJET 30 adetlik ihracat paketiyle İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri tarafından resmen tercih edilerek Türk savunma sanayisi adına tarihi bir ihracat başarısına imza attı." ifadelerini kullandı.

Bu adımın, Türkiye'nin savunma sanayisinde güvenilen, tercih edilen ve yön veren bir ihracatçı ülke konumuna ulaştığının somut bir göstergesi olduğunu aktaran Görgün, şunları kaydetti:

"Toplam 2,6 milyar avro proje bütçesine sahip olan program çerçevesinde teslimatların 2028 yılında başlaması planlanmaktadır. İmzalanan bu anlaşma, HÜRJET'in ihracatını, ileri seviye muharip pilot eğitimini kapsayan entegre bir eğitim mimarisini, yer tabanlı simülasyon ve eğitim sistemlerini, bakım-idame altyapısını ve uzun vadeli operasyonel destek unsurlarını içeren yüksek katma değerli ve çok boyutlu bir savunma sanayii ihracat paketidir.

Milli imkanlarla tasarlanan ve üretilen bir jet eğitim uçağının, Avrupa ve NATO üyesi bir ülkenin envanterine girecek olması savunma sanayiimizin tasarım, üretim, sistem entegrasyonu, sertifikasyon ve sürdürülebilirlik alanlarında ulaştığı seviyeyi açık biçimde ortaya koymaktadır. "

Görgün, HÜRJET ile birlikte Türkiye'nin hava platformları alanında yüksek teknoloji üreten, ihraç eden ve küresel pazarda söz sahibi olan bir yapıya kavuştuğunu vurgulayarak, "Savunma sanayii ihracatımız da nitelik ve ölçek bakımından yeni bir eşiğe taşınmaktadır. Bu stratejik ihracat başarısının mimarı olan tüm mühendislerimize, teknisyenlerimize, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ailesine ve sürece katkı sunan tüm paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milli teknolojiyle üretiyor, savunma sanayiinde ihracat gücümüzü kararlılıkla büyütüyor, 'Gök Vatan'da ve dünyanın dört bir yanında daha yükseğe uçuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.