Erden Timur tutuklandı
İstanbul'a 5 kilometre uzunluğunda yeni metro hattı geliyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri başladı
Eğitime kar engeli: İşte yarın okulların tatil edildiği iller
TCMB'den kredi kartı analizi: 'Aşırı limit' borçluluğu artırıyor
THY: Arnavutluk'a uçak hibesi söz konusu değil!
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklandı
'Saadettin Saran'ın testi temiz çıktı' iddiasına Başsavcılıktan açıklama
İstinaf, Fatih Altaylı'nın tahliyesine karar verdi
İki bakanlıktan iş birliği: Kütüphaneler okul dışı eğitim üssü oldu
Öğretmenler hakkında asılsız şikayette bulunanlar Savcılığa bildirilecek
Aralık enflasyonu 5 Ocak'ta açıklanacak
TKDK yabancı dil bilen 42 uzman personel alacak
'Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli gözaltında'
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu. 6 terörist öldürüldü
Yeni yılda ekmeğin fiyatına zam gelecek mi?
MEB'den Hayalet Sınıf Kurulan 48 Özel Okula Ruhsat İptali
Memur ve emekli zamları ne kadar olacak?
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'nin en pahalı ve ucuz şehirleri!
Sivil havacılıkta uygulanacak idari para cezaları belli oldu
Akran zorbalığını ekranlar tetikliyor
Meteoroloji'den kuvvetli kar, fırtına ve buzlanma uyarısı
Tesla ve Amazon Türkiye'yi üs yapıyor
13 il ve 41 ilçede eğitime ara!
11 ayda 2 bin 329 can kaybı: İşte kazaların en büyük nedeni!
TBMM'den 'çocuk kalkanı' raporu: İşte 162 maddelik eylem planı
Öğretmen sadece 'bilen' değil, 'yol gösteren' olmalı!
CTE: Denetimli serbestlik cezasızlık değil
Sibirya soğukları Türkiye'yi etkisi altına alıyor!
HÜRJET'ten 2,6 milyar avroluk ihracat başarısı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET'in İspanya'ya ihracatına yönelik 2,6 milyar avro değerinde anlaşma yapıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2025 22:57, Son Güncelleme : 29 Aralık 2025 22:59
İspanya Entegre Gelişmiş Uçuş Eğitim Sistemi kapsamında İspanya Hava ve Uzay Kuvvetlerinin eğitim uçağı ihtiyacını karşılamak üzere HÜRJET Jet Eğitim Uçağı seçilerek, TUSAŞ-AIRBUS ortaklığı ile İspanya Savunma Bakanlığı arasında sözleşme imzalandı.

TUSAŞ tesislerinde üretilecek HÜRJET'lerin teslimatlarının 2028 yılının son çeyreğinde başlaması ve 2036 yılına kadar devam etmesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün yaptığı açıklamada, "HÜRJET 30 adetlik ihracat paketiyle İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri tarafından resmen tercih edilerek Türk savunma sanayisi adına tarihi bir ihracat başarısına imza attı." ifadelerini kullandı.

Bu adımın, Türkiye'nin savunma sanayisinde güvenilen, tercih edilen ve yön veren bir ihracatçı ülke konumuna ulaştığının somut bir göstergesi olduğunu aktaran Görgün, şunları kaydetti:

"Toplam 2,6 milyar avro proje bütçesine sahip olan program çerçevesinde teslimatların 2028 yılında başlaması planlanmaktadır. İmzalanan bu anlaşma, HÜRJET'in ihracatını, ileri seviye muharip pilot eğitimini kapsayan entegre bir eğitim mimarisini, yer tabanlı simülasyon ve eğitim sistemlerini, bakım-idame altyapısını ve uzun vadeli operasyonel destek unsurlarını içeren yüksek katma değerli ve çok boyutlu bir savunma sanayii ihracat paketidir.

Milli imkanlarla tasarlanan ve üretilen bir jet eğitim uçağının, Avrupa ve NATO üyesi bir ülkenin envanterine girecek olması savunma sanayiimizin tasarım, üretim, sistem entegrasyonu, sertifikasyon ve sürdürülebilirlik alanlarında ulaştığı seviyeyi açık biçimde ortaya koymaktadır. "

Görgün, HÜRJET ile birlikte Türkiye'nin hava platformları alanında yüksek teknoloji üreten, ihraç eden ve küresel pazarda söz sahibi olan bir yapıya kavuştuğunu vurgulayarak, "Savunma sanayii ihracatımız da nitelik ve ölçek bakımından yeni bir eşiğe taşınmaktadır. Bu stratejik ihracat başarısının mimarı olan tüm mühendislerimize, teknisyenlerimize, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ailesine ve sürece katkı sunan tüm paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milli teknolojiyle üretiyor, savunma sanayiinde ihracat gücümüzü kararlılıkla büyütüyor, 'Gök Vatan'da ve dünyanın dört bir yanında daha yükseğe uçuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

