Doğal gaza ocakta zam yok: Önümüzdeki kış 'il bazlı' kademe geliyor
TBMM'den 'çocuk kalkanı' raporu: İşte 162 maddelik eylem planı
'Terörsüz Türkiye' sürecinde her adım millete şeffaf anlatılacak
2026 Yılı Plastik Poşet Fiyatı Belli Oldu
İçişleri Bakanlığı'ndan kar yağışı uyarısı
Bakanlıktan 6 ay 6 bin kilometre açıklaması
Erdoğan: Yeni Türkiye'nin, inşasını hiç kimse engelleyemez!
Bahçeli: 'Günümüzün Süleyman'ı Recep Tayyip Erdoğan
Bakan Tunç'tan kucağında bebeğiyle keşfe çıkan hakime tebrik
İstanbul'da 1 Ocak'ta toplu ulaşım kararı
Duran: Asrın inşa seferberliğiyle şehirlerimiz yeniden ayağa kalktı
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik
TÜVTÜRK uyardı: Muayene istasyonlarında 'Pazar günü' kararı
Asgari ücret sonrası fahiş fiyatlar mercek altında
Üniversitelerden atılanlara af getirmek için kanun teklifi hazırlanacak
Meslek lisesi öğrencileri, MESEM'le genç yaşta meslek öğreniyor
Para transfer işlemlerinde Yeni düzenleme yürürlüğe giriyor
İBB İtfaiye Daire Başkanı gözaltına alındı
İkinci el araç düzenlemesi 1 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldı
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Yılbaşında hava nasıl olacak?
Otopark Yönetmeliği değişti
Yüzyılın konut projesinde kura çekimi başlıyor
Memur ve emekli zammı 5 Ocak'ta belli olacak
Strateji ve Bütçe'de 5 kritik göreve atama yapıldı
Bakan Tunç: Libya uçak kazasında kara kutu Almanya'ya gönderildi
'Kiramdan fazla aidat ödüyorum' şikayetlerine çözüm geliyor
Şile Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 15 tutuklama
'Acılı babanın terlikli hali görenleri kahretti' başlıklı paylaşımlara Valilikten açıklama
DMM'den MHRS uyarısı: Randevuya gitmeyene para cezası iddiası yalan!
TBMM'den 'çocuk kalkanı' raporu: İşte 162 maddelik eylem planı

Meclis Araştırması Komisyonu, çocukları şiddet, ihmal ve istismardan korumak amacıyla hazırladığı 157 sayfalık kapsamlı taslak raporunu bitirdi. Raporda; TBMM bünyesinde daimi bir Çocuk Hakları Komisyonu kurulmasından, cinsel suçlardan yargılananların çocuklarla ilgili işlerde çalışmasının yasaklanmasına, okullardaki rehber öğretmen sayısının artırılmasından ailelere esnek çalışma imkanı sunulmasına kadar 162 kritik öneri yer alıyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 28 Aralık 2025 07:47, Son Güncelleme : 28 Aralık 2025 07:54
TBMM'de çocukların şiddet, ihmal ve istismardan korunmasına yönelik kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, taslak raporunu tamamladı.

Çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunmasına yönelik yürütülen Meclis çalışmasında önemli bir aşama tamamlandı. Komisyon tarafından 3 aylık çalışma süresi ve 1 aylık ek sürenin ardından hazırlanan 157 sayfalık taslak raporu milletvekillerinin görüşleri sonrası nihai hale getirilerek Meclis Başkanlığına sunulacak.

Raporda sunulan 162 öneriden bazıları şöyle:

TBMM bünyesinde daimi bir Çocuk Hakları Komisyonu kurulmalı.

Çocuklara yönelik içerikler ve gelişime uygun kaynaklara erişim sağlayan, ebeveynlerin bilgiye hızlı ulaşmasına imkan tanıyan ve kamu kurumlarının ilgili sitelerine bağlantılar sunan ortak bir internet sitesi kurulmalıdır.

Çocuk işçiliğiyle mücadelede okul terkinin önlenmesine yönelik farkındalık artırılmalı.

Gelir dağılımını dengeleyen vergi politikaları geliştirilmeli. Ebeveynlerin ilk üç yılda çocuklarıyla birlikte olmasına imkan tanıyan, aile dostu ve esnek çalışma şartları sağlanmalıdır.

Suça sürüklenen çocukların topluma kazandırılması için uzman sayısı ve niteliği artırılmalı.

PSİKOLOJİSİ KORUNACAK

Çocuklara karşı işlenen cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan yargılanan kişilerin, dava sonuçlanıncaya kadar çocukların bulunduğu alanlarda çalışması engellenmelidir.

Her engel türüne uygun farkındalık çalışmaları geliştirilmeli.

Alo 183 Şiddetle Mücadele Hattı güçlendirilmelidir.

YAPTIRIM ARTIRILMALI

Çocukları korumayan platformlara yönelik yaptırımlar artırılmalıdır.

MEB'e bağlı okullarda en fazla 150 öğrenciye bir rehber öğretmen normu getirilmeli, olağanüstü durumlarda bu oran 75 öğrenciye bir rehber öğretmen olacak şekilde düzenlenmelidir.

Çocuk İzlem Merkezlerinin çocuklara özgü yapısı korunmalı.

Mağdur çocukların yer aldığı bütün yargılamaların, çocuğun üstün yararı gereği zorunlu olarak kapalı yapılmasına yönelik yasal düzenleme yapılmalıdır.

ÇİM'lerde emniyet görevlisi bulundurulmasına ilişkin İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları arasında protokol yapılmalıdır.

