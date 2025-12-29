MEB'den Hayalet Sınıf Kurulan 48 Özel Okula Ruhsat İptali

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılı denetimlerinde, derslerin işlenmediği ve devamsızlığın dikkate alınmadığı "hayalet sınıf" kurduğu tespit edilen 48 özel okulun ruhsatını iptal etti. Ayrıca, mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle birçok özel okula toplamda yaklaşık 300 milyon lira idari para cezası uygulandı. Denetimler kapsamında, öğrencilerin okula tam devam etmedikleri, sınavlara katılmadıkları ve devamsızlık kayıtlarının işlenmediği belirlendi. Gerçeğe aykırı not girişleri ile kayıt şartlarını sağlamayan öğrencilerin tespit edilmesi üzerine, ilgili okullara yaptırımlar uygulandı.

Hayalet Sınıf Uygulamalarına Yönelik Denetimler

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, açık liseye geçiş şartlarını taşımayan ancak tam zamanlı kurslarla üniversite sınavına hazırlanan 12. sınıf öğrencileri için oluşturulan "hayalet sınıf" uygulamalarına karşı kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Bu denetimlerde, okullarda derslerin işlenmediği ve devamsızlıkların dikkate alınmadığı tespit edildi.

Mevzuata Aykırı Fiiller ve Yaptırımlar

48 özel okulun ruhsatı iptal edildi.

Birçok özel okula yaklaşık 300 milyon lira idari para cezası uygulandı.

idari para cezası uygulandı. Mevzuata aykırı fiillerin üçüncü kez tekrarlanması durumunda ruhsat iptali işlemi uygulanıyor.

Sistematik şekilde mevzuata aykırı hareket eden okulların ruhsatı doğrudan iptal edilebiliyor.

Denetimlerin Devamı ve Bakanlık Açıklamaları

Bakanlık yetkilileri, özel okullardaki eğitim süreçleri ve faaliyetlere ilişkin denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtiyor. 2025 yılında da "hayalet sınıf" kurduğu tespit edilen okullara yönelik idari para cezalarının ve ruhsat iptallerinin devam edeceği ifade ediliyor.



