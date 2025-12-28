Ehliyet sınavında kalp krizi geçiren 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Aydın'da ehliyet sınavında motosiklet kullanan 18 yaşındaki Üzeyir Hazar, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Aralık 2025 17:42, Son Güncelleme : 28 Aralık 2025 17:44
Aydın'da ehliyet sınavı sırasında kalp krizi geçirip motosikletle kaza yapan 18 yaşındaki Üzeyir Hazar hayatını kaybetti.
Denizli Bulvarı'nda acı bir kaza yaşandı. 18 yaşındaki Üzeyir Hazar, ehliyet almak için girdiği sınavda motosikletini kullanırken kalp krizi geçirdi.
Hazar'ın kontrolünü yitirdiği motosiklet devrilip sürüklendi. Daha önce iki kez açık kalp ameliyatı geçirdiği öğrenilen Hazar, ağır yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine gelen ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Hazar, doktorların müdahalelerine rağmen kalp krizinden hayatını kaybetti.