Ömer Çelik: Terörün her türlüsüyle mücadele kararlılıkla sürecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyon sırasında şehit düşen emniyet mensuplarına Allah'tan rahmet dileyerek, "Mekanları cennet olsun. Değerli ailelerinin, kahraman emniyet güçlerimizin ve milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Operasyonda yaralanan güvenlik güçlerine de acil şifalar dileyen Çelik, mesajında şu ifadelere yer verdi;

Yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyoruz. Terör insanlığın düşmanıdır. Terörün her türlüsüyle mücadele kararlılıkla sürecektir.