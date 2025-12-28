Öğretmen sadece 'bilen' değil, 'yol gösteren' olmalı!
Öğretmen sadece 'bilen' değil, 'yol gösteren' olmalı!
THY'nin libya uçuşu neden yönlendirildi? DMM açıkladı

Bazı medya organlarında yer alan 'THY uçağı Libya'ya inmedi' iddiaları DMM tarafından çürütüldü. Uçuşun yönlendirilme nedeni operasyonel limitleri aşan rüzgar koşulları olarak açıklandı. Libya seferlerinin ise planlandığı gibi devam ettiği vurgulandı. Kamuoyunun asılsız haberlere itibar etmemesi istendi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Aralık 2025 20:50, Son Güncelleme : 28 Aralık 2025 20:52
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan "THY uçağı misilleme endişesiyle Libya'ya inmedi" iddialarını yalanladı.

YÖNLENDİRMENİN SEBEBİ AÇIKLANDI

Merkezden yapılan açıklamada, 24 Aralık 2025'te İstanbul-Bingazi seferini gerçekleştiren TK641 sefer sayılı uçağın, varış meydanındaki rüzgar koşullarının operasyonel limitleri aşması nedeniyle Bodrum Milas Havalimanı'na yönlendirildiği belirtildi. Açıklamada, uçuşun başka bir nedenle rota değiştirmediği vurgulandı.

Ayrıca, Libya seferlerinin planlandığı şekilde devam ettiği hatırlatılarak, "Elim bir kaza üzerinden dost ve kardeş Libya ile ilişkilerimizi zedelemeye yönelik asılsız iddialara kamuoyunun itibar etmemesi önemle rica olunur" denildi.

"KAMUOYUNUN İTİBAR ETMEMESİ RİCA OLUNUR"

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan ifadeler şöyle:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan, "THY'ye ait bir yolcu uçağının misilleme endişesiyle Libya'ya iniş yapmaktan vazgeçtiği" iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.
24 Aralık 2025 tarihli TK641 İstanbul-Bingazi seferi, varış meydanındaki rüzgar koşullarının operasyonel limitlerin üzerine çıkması nedeniyle Bodrum Milas Havalimanı'na yönlendirilmiştir. Söz konusu uçuşun başkaca herhangi bir nedenle rota değişikliği yapması söz konusu değildir.
Ayrıca, bahse konu tarihten sonraki günlerde Libya seferleri planlandığı şekilde normal akışında sürdürülmüştür.
Elim bir kaza üzerinden dost ve kardeş Libya ile ilişkilerimizi zedelemeye yönelik dezenformasyon içeren bu tarz asılsız iddialara kamuoyunun itibar etmemesi önemle rica olunur."

