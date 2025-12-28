Siyasette İHA gerilimi

Türk hava sahasını ihlal ettikten sonra düşürülen insansız hava aracı, siyasetin gündeminde.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İHA'nın düşürülmesi için "İki saat boyunca talimat gelmediğini" iddia etti.

Cumhuriyet Gazetesi'ne konuşan Özel, "Daha denizin üstünde İHA'yı düşürme imkanımız vardı. Hava kuvvetlerimizin yetersizliğinden değil, İHA'nın menşeinden düşürülemedi." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN TEPKİ

Özel'in açıklamalarına, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi.

Çelik, "CHP Genel Başkanlığı bir "dezenformasyon üretme merkezi" gibi hareket ediyor." dedi.

Çelik, şöyle devam etti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iç ve dış politikaya dair yaptığı her açıklamada siyaset ve devlet hayatımız hakkında yeni bir yanlışa imza atıyor. Üstelik bu yanlış bilgilerle Cumhurbaşkanımızı eleştirmeye kalkıyor. Sonunda ise CHP Genel başkanı ile 'yalan siyaseti' arasındaki yol arkadaşlığı bir kere daha ispatlanmış oluyor.

Cumhurbaşkanımızın siyasi dirayetini ve devletimizi yönetme iradesini milletimiz takdir etmektedir. Tüm dünya da bunu dile getirmektedir. Özgür Özel'in CHP Genel Merkezi dışında kimsenin ciddiye almadığı iddiaları, sadece kötü bir siyaset sicilinin sayfalarını çoğaltmaktadır."

"AÇIK BİR DEZENFORMASYON"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Özel'in iddiasının gerçek dışı olduğunu söyledi.

Duran, ""CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir gazeteye verdiği röportajda, bir İHA'nın düşürülmesine ilişkin olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a atfen dile getirdiği ifadeler gerçeği yansıtmamakta ve açık bir dezenformasyon niteliği taşımaktadır. Sayın Özel'e, spekülasyon ve dezenformasyon içeren değerlendirmeler yerine, resmi kurumlarımız tarafından yapılan açıklamaları dikkate almasını tavsiye ediyorum." açıklamasında bulundu.

"GERÇEK DIŞI"

Kanal 7 yayınına katılan AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da Özgür Özel'e "Bu yalan, gerçek dışı. Angajman kurallarına göre bu TSK'nın yetkisindedir ve TSK da gereğini yapmıştır." diye konuştu.



