TEM'in Bolu geçişinde ortalık savaş alanına döndü: 7 araç birbirine çarptı
Bolu TEM Otoyolu'nda akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma, 3 otomobil, 2 tır, 1 otobüs ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kazaya neden oldu. Ulaşım durma noktasına geldi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2025 21:00, Son Güncelleme : 28 Aralık 2025 21:28
Bolu'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu'nda 3 otomobil, 2 tır, 1 yolcu otobüsü ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza nedeniyle otoyolda ulaşım durma noktasına geldi.
Kaza, saat 20.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu geçişi Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve buzlanma, sürücülere zor anlar yaşattı.
Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir tırın bariyerlere çarparak makaslamasıyla başlayan kazaya, arkadan gelen diğer araçlar da karıştı. Görüş mesafesinin düştüğü ve zeminin karla kaplandığı yolda; 3 otomobil, 2 tır, 1 yolcu otobüsü ve 1 kamyonet birbirine girdi. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü zincirleme kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve karayolları ekibi sevk edildi.
Kilometrelerce araç kuyruğu
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla şehirdeki hastanelere sevk etti. Araçların kaldırılma çalışması sürüyor.