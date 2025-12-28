Öğretmen sadece 'bilen' değil, 'yol gösteren' olmalı!
CTE: Denetimli serbestlik cezasızlık değil
9 il ve 35 ilçede eğitime ara!
Sibirya soğukları Türkiye'yi etkisi altına alıyor!
Tekstil ve hazır giyimde kriz derinleşti: 2026 zor geçecek
TCMB 2026 takvimi açıklandı
DMM'den Özel'in 'İHA düşürülmesi' ile ilgili iddialarına açıklama
500 bin konut kura maratonu başlıyor: İşte il il kura takvimi!
Gökyüzünde 'tanımlanamayan cisim' alarmı: Jetler havalandı iddiası!
Fenerbahçe'de Sadettin Saran seçime gidebilir iddiası
İki ilde uyuşturucu operasyonu: Veyis Ateş dahil 17 gözaltı
11 ayda 2 bin 329 can kaybı: İşte kazaların en büyük nedeni!
Eğitimde yapay zeka devrimi: MEBİ 3,3 milyon öğrenciye ulaştı
Yüzyılın Konut Projesi'nde büyük gün: İlk kura yarın çekiliyor!
KDK'den TOKİ'ye tavsiye: Sosyal konutta 'kütük' engelini kaldır!
Gözler 5 Ocak'ta: Memur ve emekli zammı netleşiyor!
1 Ocak'tan itibaren geçerli: Plastik poşete zam geldi!
Emlakçılara yeni ilan şartı: 1 Şubat'tan itibaren e-devlet onayı şart!
Doğal gaza ocakta zam yok: Önümüzdeki kış 'il bazlı' kademe geliyor
TBMM'den 'çocuk kalkanı' raporu: İşte 162 maddelik eylem planı
'Terörsüz Türkiye' sürecinde her adım millete şeffaf anlatılacak
İçişleri Bakanlığı'ndan kar yağışı uyarısı
Bakanlıktan 6 ay 6 bin kilometre açıklaması
Erdoğan: Yeni Türkiye'nin, inşasını hiç kimse engelleyemez!
Bahçeli: 'Günümüzün Süleyman'ı Recep Tayyip Erdoğan
Bakan Tunç'tan kucağında bebeğiyle keşfe çıkan hakime tebrik
İstanbul'da 1 Ocak'ta toplu ulaşım kararı
Duran: Asrın inşa seferberliğiyle şehirlerimiz yeniden ayağa kalktı
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik
TÜVTÜRK uyardı: Muayene istasyonlarında 'Pazar günü' kararı
TEM'in Bolu geçişinde ortalık savaş alanına döndü: 7 araç birbirine çarptı

Bolu TEM Otoyolu'nda akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma, 3 otomobil, 2 tır, 1 otobüs ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kazaya neden oldu. Ulaşım durma noktasına geldi.

İhlas Haber Ajansı
28 Aralık 2025 21:00, Son Güncelleme : 28 Aralık 2025 21:28
Bolu'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu'nda 3 otomobil, 2 tır, 1 yolcu otobüsü ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle otoyolda ulaşım durma noktasına geldi.

Kaza, saat 20.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu geçişi Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve buzlanma, sürücülere zor anlar yaşattı.

Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir tırın bariyerlere çarparak makaslamasıyla başlayan kazaya, arkadan gelen diğer araçlar da karıştı. Görüş mesafesinin düştüğü ve zeminin karla kaplandığı yolda; 3 otomobil, 2 tır, 1 yolcu otobüsü ve 1 kamyonet birbirine girdi. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü zincirleme kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve karayolları ekibi sevk edildi.

Kilometrelerce araç kuyruğu

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla şehirdeki hastanelere sevk etti. Araçların kaldırılma çalışması sürüyor.


