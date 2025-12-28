TEM'in Bolu geçişinde ortalık savaş alanına döndü: 7 araç birbirine çarptı

Kaza, saat 20.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu geçişi Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve buzlanma, sürücülere zor anlar yaşattı.

Bolu'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu'nda 3 otomobil, 2 tır, 1 yolcu otobüsü ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net