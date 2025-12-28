Eskişehir gökyüzünde 'tanımlanamayan cisim' alarmı: Jetler havalandı!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Yüzyılın Konut Projesi'nde büyük gün: İlk kura yarın çekiliyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğinde yürütülen "Ev Sahibi Türkiye" projesinde hak sahipleri belli oluyor. 5,3 milyondan fazla geçerli başvurunun yapıldığı dev projede ilk kura çekimi yarın Adıyaman'da gerçekleştirilecek. 27 Şubat'a kadar sürecek kura çekimlerinin ardından ilk konut teslimatlarının 2026 yılında deprem bölgesinde yapılması planlanıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2025 11:25, Son Güncelleme : 28 Aralık 2025 11:26
Yazdır
Yüzyılın Konut Projesi'nde büyük gün: İlk kura yarın çekiliyor!
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek ilk kuralar yarın çekilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen Yüzyılın Konut Projesi ile dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olması amaçlanıyor.

"Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla hayata geçirilen projeyle 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek.

Şehirlerin barınma ihtiyacı, nüfus yoğunluğu ve ekonomik yapısı dikkate alınarak planlanan sosyal konutlar için 10 Kasım'da başlayan başvurular 19 Aralık'ta sona erdi.

Projeye toplam 8 milyon 800 bin kişi başvururken, geçerli başvuru sayısı yaklaşık 5 milyon 300 bin olarak kayıtlara geçti. En fazla başvuru yapılan iller ise İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.

Öte yandan proje kapsamında deprem bölgesi için ek kontenjan da ayrıldı.

- İlk kura çekimi Adıyaman için

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar, yarın başlayacak ve 27 Şubat'a kadar devam edecek.

Projenin ilk kura çekimi, Adıyaman'daki konutlar için gerçekleştirilecek. Ocak ayı içinde ise bir ilde kura çekim töreni düzenlenmesi planlanıyor.

Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde 2026 yılı içerisinde diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması öngörülüyor.

Kampanya kapsamında konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Projede yer alan konutların 200 bini 80 metrekarelik 2+1, 150 bini 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşacak.

