TCMB 2026 takvimi açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılına ait Para Politikası Kurulu (PPK) toplantıları ve veri/rapor takvimini kamuoyuyla paylaştı. Böylece piyasalar ve ekonomik aktörler, Merkez Bankası'nın faaliyet planını yıl boyunca önceden görebilecek. Bu takvim, TCMB'nin 2026 boyunca ekonomik verilerin sunuluşunu ve para politikası ile ilgili raporlamasını gösteriyor. Buna göre TCMB, 2026'da sekiz PPK toplantısı yapacak; yıl içinde dört Enflasyon Raporu ve iki Finansal İstikrar Raporu kamuoyuyla paylaşılacak. 2027 Para Politikası Metni ise 18 Aralık 2026'da yayımlanacak.

2026 için planlanan temel adımlar

Fiyat İstikrarı Önceliği Korunacak

Ana hedef: Enflasyonu orta vadede %5 seviyesine yaklaştırmak.

yaklaştırmak. Para politikası duruşu, dezenflasyon sürecini riske atmayacak şekilde belirlenecek.

Enflasyon görünümünde bozulma olursa ek sıkılaştırma araçları devreye sokulacak.

Para Politikası Sıkılığı Veri Odaklı Yönetilecek

Politika faizi ve likidite adımları enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentilere göre şekillendirilecek.

Faiz indirimleri otomatik değil, koşula bağlı olacak.

Enflasyon beklentilerinde kalıcı iyileşme görülmeden gevşemeye gidilmeyecek.

TL'yi Güçlendirme Politikası Sürecek

TL mevduatın payını artırıcı düzenlemeler devam edecek.

Döviz ve altın talebini sınırlayan, TL tasarrufu teşvik eden araçlar korunacak.

KKM'nin tamamen sistem dışına çıkarılması süreci kalıcı hale getirilecek.

kalıcı hale getirilecek. Kredi Büyümesi Sıkı Takip Edilecek

Kredi artışı, dezenflasyonla uyumlu seviyelerde tutulacak.

Tüketim kredileri ve ticari krediler sektörel bazda ayrıştırılacak.

Gerektiğinde zorunlu karşılıklar ve makroihtiyati önlemler kullanılacak.

Likidite Yönetimi Daha Etkin Hale Getirilecek

Sistem içindeki fazla TL likiditesi kontrol altında tutulacak.

Repo, sterilizasyon ve açık piyasa işlemleri aktif biçimde kullanılacak.

Para politikası aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi öncelik olacak.

Döviz Piyasasında İstikrar Odaklı Yaklaşım

Döviz likiditesi yakından izlenecek.

Aşırı oynaklığa karşı piyasa dostu ve hedefli araçlar kullanılacak.

Rezerv birikimi, piyasa koşulları elverdiği ölçüde sürecek.

İletişim ve Öngörülebilirlik Güçlendirilecek

Para politikası kararları şeffaf ve sade bir dille kamuoyuna aktarılacak.

Enflasyon raporları ve yönlendirmelerle beklentiler yönetilmeye devam edilecek.

Sürpriz adımlardan kaçınılacak, öngörülebilirlik artırılacak.



