Ayrımcılık yapılan öğretmen hakkında idareye para cezası

Başvuranın matematik öğretmeni olarak görev yaptığı okulda engelli öğretmenlerin haklarını savunması nedeniyle siyasi ve felsefi görüş temelinde ayrımcılığa maruz kaldığı gerekçesiyle Türkiye insan Hakları ve Eşitlik Kurumuna müracaatta bulunmuştur.



TİHEK tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda;



Başvuranın CİMER'e felsefi görüş temelinde ayrımcılığa maruz kaldığı iddiasıyla yaptığı başvurular gerekçe gösterilerek hakkında işlem başlatılmasının mağdurlaştırmaya esas teşkil etmesi nedeniyle ayrımcılık yasağının ihlal edildiği kanaatine varılmıştır.

Bu kapsamda başvuruya konu olan olay bakımından? ihlalin etki ve sonuçlarının ağırlığı ve ayrımcılık yasağı ile korunmak istenen kamusal menfaat göz önünde bulundurularak ihlal konusu eylemle ilgili olarak Balıkesir Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 50.000TLidari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.



İŞTE TİHEK KARARI: