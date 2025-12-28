TCMB 2026 takvimi açıklandı
500 bin konut kura maratonu başlıyor: İşte il il kura takvimi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konutun hak sahiplerini belirleyecek kura takvimini açıkladı. Yarın Adıyaman'da başlayacak noter huzurundaki kuralar, Ocak ayı boyunca Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeriyle devam edecek. 1,5 trilyon liralık dev bütçesiyle 300 sektörü canlandırması beklenen projede, İstanbul için ilk kez "kiralık sosyal konut" modeli de hayata geçirilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Aralık 2025 13:55, Son Güncelleme : 28 Aralık 2025 14:25
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri yarın başlayacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 81 ilde dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmalarını sağlayacak Yüzyılın Konut Projesi'nde, noter huzurunda yapılacak "Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası" ile asil ve yedek listeler belirlenecek.

Hak sahipliğini belirleyecek kura çekimi, yarın, ilk olarak deprem bölgesindeki Adıyaman'da başlatılacak.

Kura çekimi, 30 Aralık'ta Şırnak ve Hakkari, 5 Ocak'ta Siirt ve Van, 6 Ocak'ta Mardin ve Ağrı, 7 Ocak'ta ise Batman ile devam edecek. TOKİ'nin duyuracağı takvimle kura çekimleri sürecek.

Proje kapsamında Hatay'da 13 bin 289, Kahramanmaraş'ta 8 bin 195, Malatya'da 9 bin 609, Adıyaman'da 6 bin 620, Gaziantep'te 13 bin 890, Şanlıurfa'da 13 bin 690, Diyarbakır'da 12 bin 165, Adana'da 12 bin 400, Elazığ'da 3 bin 825, Osmaniye'de 2 bin 990, Kilis'te 1170 sosyal konut inşa edilecek.

Söz konusu projeyle en az 2 milyon kişi sağlam, afetlere dirençli, güvenli, modern konutlara uygun fiyatlarla kavuşacak. Bu sayede hem vatandaşlar ev sahibi olacak hem de konut-kira fiyatları dengelenecek. 1,5 trilyonluk projeyle 300 sektörün çarkı daha hızlı dönecek.

Aynı proje kapsamında İstanbul'da TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek.

