Gümrüklerde 2025'te 98,5 milyar liralık yakalama yapıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü 2025 Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Ticaret Bakanı Bolat, toplantıda yaptığı konuşmada, gümrüklerde içinde bulunduğumuz yıl, toplam 98 milyar 554 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalamasının gerçekleştirildiği bildirdi.