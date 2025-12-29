Yeni yılda ekmeğin fiyatına zam gelecek mi?
Ana sayfaHaberler Yaşam

Yağışlı gün sayısı 2025'te 86'ya düştü

Yağışlı gün sayısının uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 14 azalarak 86'ya gerilediği 2025 su yılında, Türkiye genelinde yağışlar tüm bölgelerde normallerin altında gerçekleşti. Su yılı yağışları, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'da son 65, Marmara'da son 63, Akdeniz'de son 51 ve Ege'de ise son 18 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Aralık 2025 11:48, Son Güncelleme : 29 Aralık 2025 11:49
Yağışlı gün sayısı 2025'te 86'ya düştü

Her yıl çiftçilerin sulama dönemine denk gelen 1 Ekim-30 Eylül aralığında ülkeye düşen ortalama yağış miktarı "su yılı yağışları" olarak adlandırılıyor.

Su yılı yağışları, meteorolojik kuraklık durumunun ortaya konulmasında önemli gösterge olarak kabul ediliyor.

Bu kapsamda, 2025 su yılında yani 1 Ekim 2024-30 Eylül 2025 tarihlerinde Türkiye geneli toplam yağış miktarı metrekareye 422,5 kilogram oldu. Bu değer, 1991-2020 yıllarını kapsayan uzun yıllar ortalaması olan metrekareye 573,4 kilograma göre yüzde 26,3, 2024 su yılına göre ise yüzde 29,2 azalma gösterdi. Yağış miktarı aynı zamanda son 52 yılın en düşük seviyesine indi.

Yağışlar, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin güneyi ile Hatay çevrelerinde yer yer yüzde 60'ın üzerinde azalırken, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yüzde 20'nin üzerinde artış kaydedildi. 2025 su yılında İç Anadolu'nun orta kesimleri, Eskişehir, Hatay ve Malatya çevreleri ile Güneydoğu Anadolu'nun büyük bölümü 250 milimetrenin altında yağış aldı.

Bölge genelinde su yılı yağışları, tüm bölgelerde hem normallerin hem de geçen yıl yağışlarının altında gerçekleşti. Normallerine göre en fazla azalma yüzde 53 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde görüldü. Su yılı yağışları, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'da son 65, Marmara'da son 63, Akdeniz'de son 51 ve Ege'de ise son 18 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Havzalarda tarihi düşük seviyeler

2025 su yılında Çoruh ve Doğu Karadeniz havzaları dışındaki tüm havzalar normallerinin altında yağış aldı. Meriç-Ergene, Sakarya, Asi ve Fırat-Dicle havzalarında son 65, Van Gölü Havzası'nda son 64, Akarçay, Seyhan ve Ceyhan havzalarında son 52, Konya Kapalı Havzası'nda ise son 51 yılın en düşük su yılı yağışları kaydedildi.

Yağışlarda normaline göre en fazla azalma yüzde 64 ile Asi Havzası'nda görülürken, en az yağış alan havza 256 milimetre ile Konya Kapalı Havzası oldu.

İl genelinde en fazla yağış metrekareye 1812,1 kilogram ile Rize'de ölçüldü. Yağışlarda normaline göre en fazla artış yüzde 30 ile Giresun ve Trabzon'da gerçekleşti. En az yağış metrekareye 182,8 kilogram ile Şanlıurfa'da kaydedilirken, normaline göre en fazla azalma yüzde 66 ile Hatay'da görüldü.

2025 su yılı yağışları, Bilecik, Çorum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Mardin, Nevşehir, Şanlıurfa, Van, Batman, Edirne, Tekirdağ, Siirt, Şırnak ve Çanakkale'de son 65, Kırıkkale'de son 64, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Bursa, Kahramanmaraş, Karaman ve Osmaniye'de son 52, Aksaray, Konya ve Niğde'de son 51, Hakkari'de son 50, Yalova'da ise son 40 yılın en düşük seviyesine indi.

Yağışlı gün sayısı özellikle güneyde azaldı

Türkiye'de uzun yıllar ortalama yağışlı gün sayısı 100 gün civarında kaydedilirken, 2025 su yılında Türkiye geneli yağışlı gün ortalaması 86 gün ile normalinin yüzde 14 altında gerçekleşti.

Yağışlı gün sayıları Orta ve Doğu Karadeniz ile Sakarya, Düzce, Zonguldak, Ardahan çevreleri ve Kars'ın doğu kesimlerinde 120 günün üzerine çıkarken, Mersin, Adana, Hatay çevreleri ile Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimlerinde 50 günün altına düştü.

Yıl içinde en fazla yağışlı gün ortalama 14,2 gün ile nisan ayında, en az yağışlı gün ise 2,8 gün ile temmuz ayında gerçekleşti.

Havza bazında en fazla yağışlı gün 157 gün ile Doğu Karadeniz Havzası'nda görülürken, en az yağışlı gün 51,2 gün ile Asi Havzası'nda kaydedildi. Asi Havzası, yağışlı gün sayısında yüzde 44 azalma ile normaline göre en fazla düşüş yaşayan havza oldu.

