Sokak köpekleri 30 nadir tavuk cinsini telef etti!

Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen olayda, nadir cins tavuklar sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Toplam zararın 100 bin TL olduğu belirtilirken, sahibi Mustafa Korkmaz yaşadığı şoku ve endişelerini dile getirdi. Olay sonrası belediye ve jandarmaya başvuran Korkmaz, acil önlem çağrısı yaptı. Bölgedeki diğer komşuların da benzer kayıplar yaşadığı öğrenildi.

Kaynak : DHA
28 Aralık 2025
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kümese giren 6 sokak köpeği, 30 cins tavuğu öldürdü. Tavukların sahibi Mustafa Korkmaz (45), "Şu anda toplamaya çalışsam, onları 100 bin TL'ye toplayamam" dedi.

Olay, dün saat 08.00 sıralarında Türkler Mahallesi, Havvalar Caddesi'nde meydana geldi. Turizm sektöründe çalışan Mustafa Korkmaz'ın evinin önünde bulunan 2 kümesten birinin tellerinden içeri giren 6 sokak köpeği, 30 cins tavuğu öldürdü.

Hayvanların sahibi Mustafa Korkmaz, olay sonrası tavukların fotoğraflarını çekip, videoya aldığını belirterek, "Alanya Belediyesi'ne gönderdim, jandarmaya bildirdim. Bu olay nedeniyle baya zayiatım var. Ben uluslararası cins tavuklar topluyorum. Normal tavuklardan çok Whayondet (Japon) cinsi olsun, Denizli tavukları ve Blefelder (Alman) tavukları türlerini topladım. Şu an tam verimini alacağız. Bunların hepsi damızlıktı. Tam yumurta dönemine girerken sokak köpekleri tarafından kümese girilerek maalesef hepsi parçalandı, öldürüldü" diye konuştu.

'ÇOK NADİR TAVUK CİNSLERİYDİ'

Korkmaz, "Şu anda toplamaya çalışsam onları 100 bin TL'ye toplayamam. Ben maddiyatı geçtim, onları bulmak çok önemli. Her tarafta bulamıyorsun. Çok nadir tavuk cinsleriydi. Zayiat da orada zaten" dedi.

3 komşusunun tavuklarından da kayıp olduğunu söyleyen Korkmaz, "10-15 köpek burada toplanıyor. Buradaki sokak köpekleri şu anda başa bela. Acil önlem alınması gerekiyor. Bu konuyu daha önce belediyeye bildirmedim ama bildirenler var. Pazartesi günü Alanya Belediyesi'ne gidip tekrar müracaat edeceğim. Bir an önce bu konunun ele alınması gerekiyor. Allah göstermesin köpekler bir çocuğa saldırırsa sonucu çok kötü olur. Köpekler şu anda aç ve ortalıkta dolaşıyor. Bunların acilen hayvan barınağına alınması gerekiyor. Sokakta tehlike saçıyorlar. Her an bir kişiye veya birden fazla kişiye zarar verebilir. Bırakın tavukları insanlara bile saldırabilirler. Avsallar'da kahvehaneye gidenlere pitbull saldırmış ve 3 kişiyi yaralamış" ifadelerini kullandı.

