Fenerbahçe'de Sadettin Saran seçime gidebilir iddiası

Türkiye Gazetesi yazarı M. Tahir Kum bugünkü yazısında; uyuşturucu madde kullanma iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sadettin Saran'ın nasıl bir yol izleyeceği netleşmeye başladığını yazdı. Kum; kulübe gelişinde alkışlarla karşılanan Saran'ın duygusal anlar yaşadığı ancak profesyonel bir adım atmaya hazırlandığını yazdı.

Kum yazısında; "Saran'ın bu süreçteki en büyük destekçisi ise eski rakibi Ali Koç oldu. İkilinin yaklaşık bir saat süren görüşmesinde Saran'ın, "Bu benim kişisel davam, kulübümün zarar görmesini istemiyorum" dediği ve istifa etmeden olağanüstü kongre kararı alarak camianın desteğini test etmek istediği öğrenildi. Camia desteği gelirse Saran yeniden aday olacak." ifadelerine yer verdi.

Hakkında adli kontrol kararı olan sarı lacivertlilerin patronu, "Şampiyonluğa giderken kişisel davamdan dolayı kulübün zarar görmesini istemiyorum" diyor. Saran, kongreye gidip kararı camianın vermesini istiyor

Koç ile görüşüyor



Şimdi ne olacak? Fenerbahçe'de en çok sorulan ve cevap arayan soru bu... Peki cevabı kimde? Ali Koç'u devirerek başkan seçilen ve camiaya yıllardır özlenen şampiyonluk sinerjisini getiren Sadettin Saran'da... Uyuşturucu madde kullandığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılan ve Adli Tıp'ta verdiği saç örneği 'pozitif' çıkan Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu karar sonrası kulübe geldiğinde alkışlı karşılama sonrası duygusal anlar yaşayan Saran'ın bundan sonra ne yapacağı merak konusu... F.Bahçe Başkanı bu konuda camianın önemli isimleri ve en çok da geçmişte rakibi ancak bu zor süreçte en büyük destekçisi durumundaki Ali Koç ile istişare halinde.

Affını isteyebilir



Saran'ın aklından geçen ve sesli olarak yöneticilere ve yakın çevresine dillendirdiği konu "Bu benim kişisel davam. Ve bu sebeple şu anda şampiyonluğa giden kulübüm zarar görsün istemiyorum. Her ne kadar olay kulübü bağlamasa da bu bazı çevreler tarafından sürekli kullanılacak (haftada iki gün imza, iddianamenin çıkması) gündeme getirilecek. Ben zarar göreyim ama Fenerbahçe görmesin" şeklinde. Bu düşüncesini Ali Koç ile yaptığı bir saatlik görüşmede de ifade eden Saran, (istifa etmeden) olağanüstü kongre kararıyla camianın tavrını da görmek istiyor. Transfer önceliği kongreye kaymış olan Saran ve yönetimi, camiadan destek görürse yeniden aday olacak.

Bahis işi tehlikeli boyuta gidiyor



TFF, bahis soruşturmasında teknik direktörleri de bu hafta açıklayacak. Spor Toto Teşkilat Başkanlığından talep edilen veriler TFF'ye ulaştı. Federasyon transfer dönemi başlamadan (kulüpler zorda kalmasın diye) adı bahise karışan teknik direktörleri açıklayıp sevkleri gerçekleştirecek. Asıl önemli gelişme ve tehlike ise başkan ve yöneticilerde olacak. Çünkü bahis soruşturması 56. maddeye (müsabaka sonucunu etkileme) evrilecek. Bu durumda şike teşebbüsünde bulunan başkan ve yöneticilerin kulüplerine cezalar gündeme gelecek.

Timur'da soru işareti



G.Saray'ın eski yöneticisi Erden Timur gözaltına alındı. Gerekçe olarak yasa dışı bahis şirketi sahibi olan kişiye gayrimenkul satışı gösteriliyor. Ancak Timur hakkında G.Saray'da başkanvekili olduğu dönemde Kayserispor'un transfer tahtasının açılması için bir yakını aracılığıyla 1,5 milyon avroluk sponsor desteğinde (bağış) bulunduğu iddiası da dillendiriliyor. Bu konu soruşturma dosyasında var mı yok mu bilinmiyor.