Doğu'da kar, Antalya'da yazdan kalma sıcaklık yaşanıyor

Türkiye'nin büyük bölümünde soğuk hava hakimken, Antalya'da bahar havası yaşanıyor. Konyaaltı Sahili'nde denize girenler ve güneşlenenler dronla görüntülendi. Sıcaktan faydalanan vatandaşlar sahile akın etti, ortaya renkli ve hareketli görüntüler çıktı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Aralık 2025 19:14, Son Güncelleme : 28 Aralık 2025 19:16
Turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığı 15, deniz suyu sıcaklığı ise 20 dereceye ulaştı.

Güzel havayı fırsat bilenler Konyaaltı Sahili'ne akın ederken, kimi denize girdi, kimi ise güneşlendi, bazıları da ailesiyle deniz manzarasına karşı sohbet etti. Hafta sonunu sahilde değerlendirenlerin oluşturduğu yoğunluk dron ile görüntülendi.

Kaydedilen görüntülerde sahil boyunca yaşanan hareketlilik dikkati çekti.


