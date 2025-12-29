Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu. 6 terörist öldürüldü
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu. 6 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Yalova'daki operasyonda DEAŞ'lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu 3 polisimizin şehit olduğunu, 8 polis ile 1 bekçinin yaralandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, 6 DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

29 Aralık 2025 12:21
Yalova'da emniyet ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik merkeze bağlı Elmalık köyü yolundaki bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında, DEAŞ'lı teröristler tarafından polislerimize ateş açıldı. Saldırı sonucunda 3 polisimiz şehit oldu. Saldırıda 8 polisimiz ve 1 bekçimiz de yaralandı.

Teröristlerin bulunduğu evde kadınlar ve çocukların olması nedeniyle operasyon büyük bir hassasiyetle yürütüldü. Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edildi. Çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirildi.

"Bu teröristler Türk vatandaşıdır"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Son bir ay içerisinde DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlarda 137 şüpheli yakalanmış, 97 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulanmıştır. Bu kararlılığın bir devamı olarak bu sabah 15 ilimizde 108 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlardan biri de bu sabah saat 02:00'de Yalova'da gerçekleşmiştir. İsmet Paşa Mahallesi Seher Sokak'ta bulunan bir adrese düzenlenen operasyon sırasında DEAŞ'lı teröristler tarafından kahraman polislerimize ateş açılmıştır. Bu hain saldırı sonucunda maalesef 3 kahraman polisimiz şehit olmuştur. Saldırıda 8 polisimiz ve bir bekçimiz de yaralanmıştır. Teröristlerin bulunduğu evde kadınlar ve çocukların olması nedeniyle operasyon büyük bir hassasiyetle yürütülmüştür. Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilmiştir. Çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Bu teröristler Türk vatandaşıdır. Operasyon saat 09:40'ta tamamlanmıştır" dedi.

"Onlar görevini yaparken şehadete yürüyen kahramanlarımızdır"

Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Bu topraklarda huzur ve güvenliğimizi hedef alanlar karşılarında daima cesareti ve fedakarlığıyla destan yazan güvenlik güçlerimizi bulmaktadır. Şehitlerimiz aziz milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını ortaya koymuşlardır. Onlar görevini yaparken şehadete yürüyen kahramanlarımızdır. Şehit polislerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları ali olsun. Tedavileri devam eden yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum."


