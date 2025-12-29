Türkiye doğurganlığı en hızlı düşen ülkeler arasında

Dünya nüfusu hızlı bir dönüşüm geçiriyor.

Sanayi devrimi sonrası hızla artan nüfus son dönemdeki gelişmelerin de etkisiyle eskisi kadar hızla yükselmiyor.

DÜNYÜ NÜFUSU 2080'DE 10 MİLYAR KİŞİYE DÜŞECEK

Birleşmiş Milletler (BM) projeksiyonlarına göre günümüzde 8,2 milyar olan dünya nüfusunun 2080'li yıllarda 10 milyar seviyelerine ulaşıp ardından düşmesi öngörülüyor.

TÜRKİYE'DE DOĞURGANLIK 6,5'TEN 1,48' DÜŞTÜ

Türkiye de doğurganlığı en hızlı düşen ülkeler arasında. 1960'larda 6,5 seviyelerinde olan toplam doğurganlık hızı 2000'lerin başında yenilenme düzeyine yakın seyrederken 2014 yılında bir miktar artış ile 2,19'a çıksa da ardından her yıl düzenli olarak düşerek 2024 yılında 1,48'e kadar geriledi.

Değişik kıtalarda, çeşitli dinlere mensup, farklı ekonomik düzeylere sahip birçok ülkede hızla düşen doğurganlık ve bunun getirdiği riskler bu ülkelerde farklı veçheleriyle tartışılıyor.

DİĞER ÜLKELERDEKİ DOĞURGANLIK ORANLARI

Uzun yıllar doğurganlığı yüksek seyreden Hindistan ve Bangladeş'in toplam doğurganlık hızı günümüzde 2,1 seviyelerine geriledi.

Uzun yıllardır doğurganlığı düşük seyreden İtalya'da toplam doğurganlık hızı 1,3 Japonya'da ise 1,2 seviyelerine indi.

ABD'de ise doğurganlık diğer ülkelere göre biraz daha yüksek seyretse de 1,6 ile yenilenme düzeyinin bir hayli altında.

Arap ülkelerinden ise son durum Suudi Arabistan'da 2,0, Katar'da 1,7 ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ise sadece 1,4.

Ancak en büyük ve dramatik düşüş 0,75 ile Güney Kore'de bulunuyor.



