Yeni yılda ekmeğin fiyatına zam gelecek mi?
Yeni yılda ekmeğin fiyatına zam gelecek mi?
75.000 TL'ye varan %0 faizli krediniz Enpara'da!
75.000 TL'ye varan %0 faizli krediniz Enpara'da!
Sponsorlu İçerik
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu. 6 terörist öldürüldü
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu. 6 terörist öldürüldü
MEB'den Hayalet Sınıf Kurulan 48 Özel Okula Ruhsat İptali
MEB'den Hayalet Sınıf Kurulan 48 Özel Okula Ruhsat İptali
Memur ve emekli zamları ne kadar olacak?
Memur ve emekli zamları ne kadar olacak?
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'nin en pahalı ve ucuz şehirleri!
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'nin en pahalı ve ucuz şehirleri!
Yalova'da DEAŞ operasyonu.. Bursa'dan takviye ekip geldi: 3 polis şehit, 4 yaralı
Yalova'da DEAŞ operasyonu.. Bursa'dan takviye ekip geldi: 3 polis şehit, 4 yaralı
Sivil havacılıkta uygulanacak idari para cezaları belli oldu
Sivil havacılıkta uygulanacak idari para cezaları belli oldu
Akran zorbalığını ekranlar tetikliyor
Akran zorbalığını ekranlar tetikliyor
Meteoroloji'den kuvvetli kar, fırtına ve buzlanma uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli kar, fırtına ve buzlanma uyarısı
Tesla ve Amazon Türkiye'yi üs yapıyor
Tesla ve Amazon Türkiye'yi üs yapıyor
'Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk kura çekimi bugün
'Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk kura çekimi bugün
13 il ve 41 ilçede eğitime ara!
13 il ve 41 ilçede eğitime ara!
11 ayda 2 bin 329 can kaybı: İşte kazaların en büyük nedeni!
11 ayda 2 bin 329 can kaybı: İşte kazaların en büyük nedeni!
TBMM'den 'çocuk kalkanı' raporu: İşte 162 maddelik eylem planı
TBMM'den 'çocuk kalkanı' raporu: İşte 162 maddelik eylem planı
Öğretmen sadece 'bilen' değil, 'yol gösteren' olmalı!
Öğretmen sadece 'bilen' değil, 'yol gösteren' olmalı!
CTE: Denetimli serbestlik cezasızlık değil
CTE: Denetimli serbestlik cezasızlık değil
Sibirya soğukları Türkiye'yi etkisi altına alıyor!
Sibirya soğukları Türkiye'yi etkisi altına alıyor!
Tekstil ve hazır giyimde kriz derinleşti: 2026 zor geçecek
Tekstil ve hazır giyimde kriz derinleşti: 2026 zor geçecek
TCMB 2026 takvimi açıklandı
TCMB 2026 takvimi açıklandı
DMM'den Özel'in 'İHA düşürülmesi' ile ilgili iddialarına açıklama
DMM'den Özel'in 'İHA düşürülmesi' ile ilgili iddialarına açıklama
500 bin konut kura maratonu başlıyor: İşte il il kura takvimi!
500 bin konut kura maratonu başlıyor: İşte il il kura takvimi!
Gökyüzünde 'tanımlanamayan cisim' alarmı: Jetler havalandı iddiası!
Gökyüzünde 'tanımlanamayan cisim' alarmı: Jetler havalandı iddiası!
Fenerbahçe'de Sadettin Saran seçime gidebilir iddiası
Fenerbahçe'de Sadettin Saran seçime gidebilir iddiası
İki ilde uyuşturucu operasyonu: Veyis Ateş dahil 17 gözaltı
İki ilde uyuşturucu operasyonu: Veyis Ateş dahil 17 gözaltı
Eğitimde yapay zeka devrimi: MEBİ 3,3 milyon öğrenciye ulaştı
Eğitimde yapay zeka devrimi: MEBİ 3,3 milyon öğrenciye ulaştı
Yüzyılın Konut Projesi'nde büyük gün: İlk kura yarın çekiliyor!
Yüzyılın Konut Projesi'nde büyük gün: İlk kura yarın çekiliyor!
KDK'den TOKİ'ye tavsiye: Sosyal konutta 'kütük' engelini kaldır!
KDK'den TOKİ'ye tavsiye: Sosyal konutta 'kütük' engelini kaldır!
Gözler 5 Ocak'ta: Memur ve emekli zammı netleşiyor!
Gözler 5 Ocak'ta: Memur ve emekli zammı netleşiyor!
1 Ocak'tan itibaren geçerli: Plastik poşete zam geldi!
1 Ocak'tan itibaren geçerli: Plastik poşete zam geldi!
Ana sayfaHaberler Terör

Yalova'da DEAŞ operasyonu.. Bursa'dan takviye ekip geldi: 3 polis şehit, 4 yaralı

Yalova'da DEAŞ operasyonu sırasında polise ateş açıldı. Çıkan çatışmada 7 polis yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı polislerden 3'ü şehit oldu. Çatışma devam ederken bölgede bulunan 5 okulda bugün eğitime ara verildi. RTÜK, olaya ilişkin yayın yasağı getirildiğini duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Aralık 2025 09:23, Son Güncelleme : 29 Aralık 2025 12:23
Yazdır

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik merkeze bağlı Elmalık köyü yolundaki bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda çıkan çatışma sonucu 4 polis yaralandı 3 polis şehit oldu.

Bursa'dan özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyon, çevrede alınan güvenlik önlemleriyle devam ediyor.

Bu arada hastaneye kaldırılan 7 polis memurlarından 3'ü şehit oldu.

Çatışmanın olduğu bölgede eğitime ara verildi

Yalova Valiliği bölgede bulunan 5 okulda bugün eğitime ara verildiğini duyurdu.

Doğalgaz ve elektriklerin kesildiği çatışma bölgesine sivil vatandaşların ve araçların girmesine izin verilmiyor.

RTÜK'ten yayın yasağı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) sosyal medya hesabından Yalova'da meydana gelen olayla ilgili yayın yasağı getirildiğini duyurdu.

"Yalova ilimizde terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen operasyon kapsamında meydana gelen olayla ilgili olarak geçici yayın yasağı getirilmiştir. Bu kapsamda; süreçle ilgili resmi makamlarca yapılacak açıklamalar dışında yayın yapılmaması önem arz etmektedir. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket etmeleri gerekmektedir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber