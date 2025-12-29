Yalova'da DEAŞ operasyonu.. Bursa'dan takviye ekip geldi: 3 polis şehit, 4 yaralı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik merkeze bağlı Elmalık köyü yolundaki bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda çıkan çatışma sonucu 4 polis yaralandı 3 polis şehit oldu.

Bursa'dan özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyon, çevrede alınan güvenlik önlemleriyle devam ediyor.

Bu arada hastaneye kaldırılan 7 polis memurlarından 3'ü şehit oldu.

Çatışmanın olduğu bölgede eğitime ara verildi

Yalova Valiliği bölgede bulunan 5 okulda bugün eğitime ara verildiğini duyurdu.

Doğalgaz ve elektriklerin kesildiği çatışma bölgesine sivil vatandaşların ve araçların girmesine izin verilmiyor.

RTÜK'ten yayın yasağı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) sosyal medya hesabından Yalova'da meydana gelen olayla ilgili yayın yasağı getirildiğini duyurdu.

"Yalova ilimizde terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen operasyon kapsamında meydana gelen olayla ilgili olarak geçici yayın yasağı getirilmiştir. Bu kapsamda; süreçle ilgili resmi makamlarca yapılacak açıklamalar dışında yayın yapılmaması önem arz etmektedir. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket etmeleri gerekmektedir."