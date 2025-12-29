Kırmızı et arzı destek ve projelerle yükselecek

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, sektör açısından 2025 yılının nasıl geçtiği ve 2026 yılı hedefleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Tüm sektörlerde olduğu gibi hayvancılıkta da planlı bir anlayışın benimsendiğini vurgulayan Tunç, 2024 yılının başında açıklanan 5 yıllık hayvancılık yol haritası kapsamında atılan adımların olumlu sonuçlarının görülmeye başlandığını ifade etti.

Bülent Tunç, yol haritası kapsamında başlatılan "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi"ne birçok üreticinin başvurduğunu dile getirerek, şunları paylaştı:

"Proje kapsamında üreticiler, hayvanlarını almaya başladı. Projeyle sağlanan anaç hayvanlar sektörümüzün devamlılığı için çok kritik öneme sahip. Bu hayvanların etkilerini ilerleyen dönemlerde daha iyi göreceğiz. Sağlanan destekler ve yürütülen projelerle gelecek yıllarda hayvan sayısıyla kırmızı et arzı da artacaktır. Bu tür uzun vadeli projelerde biraz sabırlı davranmak gerekiyor."

Projenin devam edeceğini bildiren Tunç, söz konusu artışın dönemlik değil, sürekli olduğunu, projeyle ülkede kırmızı et arzı noktasında yaşanan sıkıntılara uzun vadeli çözüm sağlandığını dile getirdi.

Tunç, projedeki genç, kadın, veteriner hekim, ziraat mühendisi, gıda mühendisi ve deprem bölgesi gibi kriterlerin oldukça yerinde olduğunu belirterek, bu yaklaşımın özellikle deprem bölgesinde üretimin tekrar canlanmasına büyük katkı sağlayacağını anlattı.

Proje kapsamında, üreticilerin bir yıl boyunca hayvanları besleme giderlerinin de karşılandığının altını çizen Tunç, "Özellikle sektöre yeni girmek isteyen gençler için bu çok önemli. Projede hayvanların satışında da finansal imkanlar sağlanıyor. Bu da hayvan alacaklar için kolaylık olacaktır" ifadesini kullandı.

"Desteklerle üreticilerin de sayısı yükselecek"

Tunç, kırmızı etteki fiyat dalgalanmalarına da değinerek, şunları kaydetti:

"Kırmızı et fiyatları bütün vatandaşları etkilediği için bu kadar gündem olması çok normal. Bu konuda küçük işletmelerin desteklenmesi çok önemli. Bu sayede elinde çok fazla hayvanı olanların piyasayı etkileme girişimleri boşa çıkacaktır. Zaten yeni dönemde sağlanan desteklere baktığımızda küçük işletmelere verilen ayrıcalıkları da görüyoruz. Bu tür desteklerle kırmızı et üreticilerinin sayısı da yükselecektir."

Piyasanın dengelenmesi açısından Et ve Süt Kurumunun (ESK) uygun fiyatlı kırmızı eti vatandaşlara ulaştırmasının etkili olduğunu anlatan Tunç, bu şekilde kırmızı et satışı yapan yerlerin sayısının artırılması gerektiğini aktardı.

Tunç, ithalat konusuna da değinerek, Tarım ve Orman Bakanlığının çalışmalarının sonuçlarını görmeye başladıklarını, zamanla kırmızı et ihtiyacının tamamen yerli üretimle karşılanır hale geleceğini söyledi.

"Aşı üretimi bizim için çok önemli"

Şap hastalığına ilişkin de değerlendirmede bulunan Tunç, salgının hayvan geçişleriyle ülke geneline yayıldığını anımsattı.

Tunç, ülkede ilk kez görülen SAT-1 tipi ile mücadelenin hızlı bir şekilde yürütüldüğüne işaret ederek, talepleri doğrultusunda hayvan pazarlarının kapatılmasıyla nakillerin engellendiğini ve hastalığın yayılmasının durdurulduğunu hatırlattı.

Şap Enstitüsünün sıkı çalışmasıyla SAT-1 için yerli aşının hızlı bir şekilde üretildiğini, 17 milyonun üzerinde aşı üretilerek hastalık görülen illere dağıtıldığını dile getiren Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sonrasında aşı çalışmaları çok hızlı yapıldı ve hayvanların bağışıklık kazanması sağlandı. Sıkı denetim ve hızlı reaksiyon sayesinde kırmızı et fiyatları bu durumdan etkilenmedi. Şap Enstitüsü tarafından üretilen yerli aşılar bizim için çok kıymetli. İlerde karşımıza çıkabilecek salgınlara karşı elimiz çok daha güçlü. Başka ülkelerden ilaç almadan yerli üretimle müdahaleleri yapabileceğiz."