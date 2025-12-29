Yeni yılda ekmeğin fiyatına zam gelecek mi?
Yeni yılda ekmeğin fiyatına zam gelecek mi?
Yeni yılda ekmeğin fiyatına zam gelecek mi?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 2026'nın ağustos ayına kadar ekmeğe zam yapılmasının gündemde olmadığını belirtti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Aralık 2025 12:20, Son Güncelleme : 29 Aralık 2025 12:20
Yeni yılda ekmeğin fiyatına zam gelecek mi?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "2026 yılında 8'inci aya kadar ekmeğin kilogram fiyatı 75 TL üzerinde olmayacak. Zam yapmayı düşünmüyoruz" dedi.

Balcı, 1 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ülke genelinde 200 gram ekmeğin 12,5 liraya, 240 gram ekmeğin azami 15 liraya satıldığını aktarmıştı.

Kalemlerdeki artış nedeniyle halkın alım gücünü de göz önünde bulundurarak, yüzde 20'lik fiyat artışı gerçekleştirerek ekmeğin kilogram fiyatının 75 lira olarak belirlendiğini bildirmişti.

