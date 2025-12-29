'Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli gözaltında'

Adalet Bakanı Tunç, Yalova'da terör örgütü DEAŞ mensuplarının bulunduğu eve gerçekleştirilen operasyon sırasında şehit olan kahraman polis memurları için sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımladı.

Yalova ilimizde DEAŞ terör örgütü üyelerinin bulunduğu eve yapılan operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Aziz şehitlerimizin ruhu şad, kederli ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağ olsun.

Soruşturma kapsamında 5 savcı görevlendirildi

Olayın ardından başlatılan adli sürece ilişkin de bilgi veren Tunç, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın titizlikle sürdüğünü vurguladı. Tunç, "Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir." bilgisini paylaştı.

Terör saldırısına ilişkin paylaşımlara soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalova'da meydana gelen terör saldırısına ilişkin sosyal medyadan yapılan paylaşımlarla ilgili "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık, meydana gelen terör saldırısına ilişkin sosyal medyada gerçeğe aykırı bilgi paylaşımı yapıldığının tespit edilmesi üzerine resen soruşturma başlattı.

Soruşturma, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan yürütülüyor.