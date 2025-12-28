Gökyüzünde 'tanımlanamayan cisim' alarmı: Jetler havalandı iddiası!

Ekonomi'den Hüseyin Aslıyüce'nin haberine göre; bu sabah saatlerinde Eskişehir hava sahası üzerinde seyir halinde olan bir yolcu uçağı pilotu havada gördüğü ve tanımlayamadığı cisimi Ankara Hava Trafik Kontrol Kulesine bildirdi.

Bunun üzerine Türk Hava Kuvvetleri'ne ait jetler alarma geçerek arama ve tarama için pilotun verdiği koordinatların olduğu bölgeye yönlendirildi.

Konuyla ilgili olarak resmi kaynaklardan henüz bir açıklama gelmezken o yükseklikteki cismin meteoroloji balonu olma olasılığının yüksek olduğu belirtiliyor.