Burhanettin Duran: Birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir yapı amacına ulaşamayacak

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonda şehit düşen kahraman polislere Allah'tan rahmet, yaralanan güvenlik güçlerine ise acil şifalar diledi.

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Duran, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Aziz milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan tüm terör örgütlerine karşı mücadelemiz, devletimizin kararlılığı ve güvenlik güçlerimizin fedakarlığıyla aralıksız şekilde sürecektir. Birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir yapı amacına ulaşamayacaktır. Milletimizin ve Emniyet Teşkilatımızın başı sağ olsun.



